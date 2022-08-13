Türkiye Gazetesi

TRT ekranlarının çok izlenen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı'nın oyuncularından Süreyya Gürsel Evren'den kahreden bir haber geldi. Medyaradar'da yer alan habere göre dün gece arkadaşları ile bir restoranda eğlenen ünlü oyuncu gece ilerleyen saatlerde İstanbul Pendik'te bir eve gitti. Bu sabah çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan kişiyi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATININ KAYBEDEN KİŞİNİN ÜNLÜ OYUNCU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin 54 yaşındaki Süreyya Gürsel Evren olduğu tespit edildi.

Cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Süreyya Gürsel Evren'in ölümüyle ilgili polis inceleme başlattı.

SÜREYYA EVREN KİMDİR?

1968 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar Şahin Tepesi, Kin, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda yer aldı.

Trafik kazası geçiren Hollywood yıldızı Anne Heche hayatını kaybetti l (Anne Heche kimdir?) Ajanslara düşen son dakika haberine göre geçtiğimiz hafta trafik kazası geçiren Hollywood yıldızı Anne Heche, hayatını kaybetti. Los Angeles’te, tam da evinin önünde geçirdiği kaza yüzünden ağır yaralanan isim, alev topuna dönen araçtan zor kurtarılmıştı. Yoğun bakımda entübe edilerek tedavi gören ABD'li oyuncu Anne Heche’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Ünlü oyuncu Olivia Newton-John hayatını kaybetti İngiliz doğumlu Avustralyalı şarkıcı ve oyuncu Olivia Newton-John 73 yaşında hayatını kaybetti.

Oyuncu kardeşler Burak ve Toprak Sergen’in acı günü: Semih Sergen hayatını kaybetti! “Canım babacım elveda” Türk tiyatro oyuncusu, yönetmen, sinema ve dizi oyuncusu Semih Sergen vefat etti. Tiyatroda 100’ün üzerinde başrol oynayan, oyuncu kardeşler Toprak ve Burak Sergen'in babası olan Semih Sergen 91 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı için 8 Ağustos'ta Ankara'da tören yapılacağı öğrenildi.