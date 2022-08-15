Türkiye Gazetesi

Terörün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediyor. Kahraman Mehmetçik terör yuvaları ve teröristlere geçit vermiyor. Eren Abluka operasyonları kapsamında terörün finans kaynağına ağır darbe vuruldu.

Valilikten yapılan açıklama göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan yasadışı uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların tespiti ile kenevir ekili tarlaların hasat edilmeden tespit ve imha edilmesi maksadıyla; Eren-Abluka Narko-Terör operasyonları icra edilmekte olduğu belirtildi.

28 MİLYON KÖK UYUŞTURUCU YAKALANDI

Açıklamada, “15 Haziran-15 Ağustos tarihlerinde Diyarbakır il genelinde yapılan başarılı operasyonlar çerçevesinde 27 milyon 49 bin 774 kök kenevir bitkisi, 1 milyon 503 bin 500 kök skunk bitkisi, 2 ton 240 bin kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş, 142 şüpheli hakkında adli işlem yapılarak 16 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır.

Komutanlığımızca; kenevir ekili tarlaların hasat edilmeden önce tespit ve imha edilmesi, yasadışı uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanların tespiti ile uyuşturucu maddenin sorumluluk bölgemizden çıkışının engellenmesi maksadıyla operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

Şırnak'ta terörün finans kaynağına darbe: 26 gözaltı Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken, 26 kişi ise gözaltına alındı.

Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 835 kilogram esrar ve 8 bin kök kenevir maddesi ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da terörün finans kaynağına darbe! Diyarbakır’ın Lice ve Kocaköy ilçe kırsalında düzenlenen operasyonlarda, çalılıklar ve poşetler içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 810 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.