Türkiye Gazetesi

Hain terör örgütü PKK/YPG ile mücadele tüm hızıyla sürerken bölücü terör örgütü PKK/YPG Gaziantep’in Karkamış ilçesine Suriye’nin Mümbüç bölgesinden roketler attı. Ayrıca Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu’na hain terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Gaziantep'te 6 roketin boş araziye düştüğü ilçede, belediye hoparlörlerinden sokağa çıkılmaması yönünde uyarılar yapıldı. Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesindeki hain terör örgütü üyeleri Şanlıurfa'daki saldırıda ise yaralanan askerler helikopterler ve ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken TSK, saldırı sonrası terör hedeflerini yoğun ateş altına aldı.

MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ

Gaziantep ve Şanlıurfa'daki saldırılar sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ateş destek vasıtalarıyla saldırının gerçekleştiği bölge ile Ayn-El Arap’taki terör noktalarını ateş altına aldı.

Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

Pençe Kilit'te 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB: 3 bölgede 4 PKK'lı terörist öldürüldü Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde teröre darbe vuruldu. MSB tarafından yapılan açıklamada, üç bölgede 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

PKK'ya 'pençe' darbesi! 5 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.