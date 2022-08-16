Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), haziranda bir önceki aya göre yüzde 9,0 artarak 469,8 olarak kayıtlara geçti.

Konut Fiyat Endeksi, haziran yıllık bazda yüzde 160,6 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 47 oldu. Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında haziranda bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 9,7, yüzde 9,3 ve yüzde 8,1 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 184,9, Ankara'da yüzde 165,4 ve İzmir'de yüzde 150,9 yükseldi.

TÜİK açıkladı: Konut satışları temmuz ayında 100 binin altına geriledi Türkiye İstatistik Kurumu’nun Temmuz ayına ilişkin konut satış verilerine göre, geçtiğimiz ay konut satışları %12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. Temmuzda Türkiye'den en çok konut alan yabancı ise bin 28 konutla Ruslar oldu. Rusları 431 konut ile İran, 380 konut ile Irak vatandaşları izledi.

TÜİK açıkladı! Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 184,5 arttı Haziran ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 184,5 artarak 2 milyar 871 milyon dolardan, 8 milyar 167 milyon dolara yükseldi. Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 18,7, ithalat yüzde 39,7 arttı.

TÜİK, Tarım ÜFE verilerini açıkladı: Yüzde 148,90 arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Söz konusu verilerde; Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,66 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 148,90 artış gösterdiği görüldü.