Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutuerres'in, 18 Ağustos'ta Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceği, 20 Ağustos'ta da İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edeceği açıklandı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutuerres'in Ukrayna Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Lviv şehrine gideceğini söyledi.

Dujarric, bu görüşmeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da eşlik edeceğini bildirdi. Lviv'de üçlü bir görüşme yapılacağını aktaran BM Genel Sekreter Sözcüsü, Gutuerres'in 19 Ağustos'ta Odessa şehrine geçeceğini ifade etti.

Dujarric, Guterres'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 20 Ağustos Cumartesi günü de Ukrayna tahılının sevkiyatı için İstanbul'da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceğini bildirdi.

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