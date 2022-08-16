Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi. Ardından Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Nişanı Tevcih Töreni gerçekleştirildi.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Devlet Nişanı tevcihinin gerekçesi açıklandı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah sahneye davet edildi.

Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih etti. Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya En Yüksek Ulusal Taç Nişanı takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üçlü zirve için Ukrayna'ya gidiyor Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada Genel Sekreter Guterres, 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek ve İstanbul'daki tahıl koordinasyon merkezini ziyaret edecek.

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler: Oynanan oyun değişmiyor Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçimizdeki mandacılara rağmen dış politikamızı güçlendirdik. Hayata geçirdiğimiz reformlarla sessiz bir devrime imza attık." dedi. Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na da sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmadı: Ete yüzde 25 indirim yaptı Adana’da bir kasap Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarım kredi kooperatiflerinde ette yüzde 30’a varan indirim yapacağını açıklaması üzerine bu çağrıya kulak verip yüzde 25 indirim yaptı