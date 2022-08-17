Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Türkiye’nin Şam yönetimi ile diyalog açıklamaları konusunda tartışmalar sürerken, PKK terör örgütünün Suriye sınırındaki tacizleri de son günlerde arttı. Terör örgütü son 3 gün içerisinde Irak-Suriye-Türkiye sınır kesişme noktası olan Yarubiye’den başlayarak Mardin, Nusaybin, Akçakale, Suruç, Birecik hudut koridoru boyunca onlarca taciz ateşi, sızma girişimi ve havan saldırısı düzenlendi. Son olarak Suriye’nin PKK/YPG kontrolündeki Ayn el- Arab bölgesinden, Birecik’e bağlı Çiçekalan Hudut Karakolu’na havan saldırısı düzenlendi. Alçak saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu şehit oldu, dört asker yaralandı. Savaş uçakları ve SİHA’ların da destek verdiği cezalandırma atışlarında 40’tan fazla PKK mevzisi imha edildi, 18 terörist etkisiz hale getirildi. Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan bölgesinde ise 3 PKK’lı öldürüldü.

KARKAMIŞ’A 4 HAVAN DÜŞTÜ

Fırat Nehri’nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan alanlardan ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti. Saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi. Aynularap’ın batısındaki bölgelerden alevler yükselmeye başladı.

PKK HAZIRLIK YAPIYOR

Sınır hattında konuştuğumuz Suriye Millî Ordusu 3. Tümen komutanlarından bir Suriyeli asker, örgütün tünellere patlayıcı yığdığını ve bölgeye militan sevkiyatı yaptığını aktardı. Ayn el-Arab cephesine Rakka, Deir el-Zor, Menbiç ve Haseke’den yüzlerce Arap getirildiğini ve en ön safa yerleştirildiğini anlatan ÖSO komutanı “Kandil kadrosu ise en az 25 kilometre uzaklıkta konuşlanan teröristleri komuta ediyor. PKK’nın Ayn el-Arab’da 2.500-3000 bin kişilik bir gücü var. Son 2 günde 800 ila 1000 terörist daha bölgeye taşındı” dedi. Yaşananlara ilişkin Rusya’yı suçlayan terör örgütünün Suriye sözcüsü Ferhad Şami de “Türkiye ile bölgede yapılan devriyeleri sonlandırdılar. Türk askeri ve Suriye Millî Ordusu kapsamlı bir harekâta hazırlanıyor. Bu operasyon Rusya’nın bilgisi dahilinde gerçekleşecek. Moskova, Türkleri cesaretlendiriyor. Şam hükûmeti ile yaptığımız görüşmeler de sonuçsuz kaldı. Esad yönetiminde kararsızlık hâkim” diye konuştu.

Rejimin öncelikleri belli oldu! Esad'dan beş talep Türkiye ile 11 yıl sonra komşu olmak isteyen Şam, öncelikli olarak İdlib, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Kesep Gümrüğünün devrini talep ediyor. Ankara ise terör örgütü PKK/YPG bölgelerinin tamamen temizlenmesi ve geri dönüş için güvence istiyor.

Esad ile görüşmeye karşı çıkan Suriyeliler Karkamış Gümrük Kapısı’na yürüdü Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile ayaküstü görüşme gerçekleştirildiğinin kamuoyuna açıklamasının ardından Esad ile görüşmelerin başlaması ihtimaline karşı çıkan Suriyeliler, Karkamış Gümrük Kapısı’nda toplandı.