Türkiye Gazetesi

Dün Şanlıurfa'nın, Birecik ilçesindeki Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen hain saldırıda 1 askerin şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı. Hain saldırıdan bir acı haber daha geldi.

Yaralı askerlerin ilk müdahalesi Birecik'te yapıldı ve askerler helikopterlerle Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü.

1 ASKERİMİZ DAHA ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan bir askerin daha şehit olduğu belirtildi. Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Birecik Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Topçu Söz.Er Enes Gazi Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur

MSB acı haberi duyurdu! 1 askerimiz şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı Şemdinli’de Üs Bölgesinde 15 Ağustos 2022 tarihinde silah kazası sonucu yaralanan ve derhal hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Atakan ÇAKIR'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu. Acı haber şehit ailesine Osmaniye'ye ulaştı ve aile gözyaşlarına boğuldu.

MSB açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: 3 bölgede 4 PKK'lı terörist öldürüldü Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde teröre darbe vuruldu. MSB tarafından yapılan açıklamada, üç bölgede 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.