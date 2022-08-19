Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ’ın, İngiliz aksanları nedeniyle "The Beatles" lakaplı grubunun üyesi El Shafee Elsheikh mahkemeye çıktı. ABD’nin Virginia eyaletinde yer alan Alexandria kentinde görülen davada, Irak ve Suriye'de gazeteciler ve yardım görevlileri de dahil olmak üzere çok sayıda kişinin kaçırılması, işkence edilmesi ve kafasının kesilerek infaz edilmesiyle bağlantılı olduğu bilinen Cihadi George lakaplı 33 yaşındaki El Shafee Elsheikh, ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı TS Ellis tarafından müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Elsheikh, ABD’li gazeteciler James Foley, Steven Sotloff, ABD’li yardım görevlileri Kayla Mueller ve Peter Kassig'i öldürmek için komplo kurmakla suçlandı.

CİNAYET VE KOMPLO KURMAKTAN SUÇLU BULUNMUŞTU

Elsheikh, Nisan ayında çıkarıldığı mahkemede rehin alma ve cinayet işlemek için komplo kurmak gibi eylemlerden suçlu bulunmuştu. Elsheikh, ABD'de yargılanan en yüksek profilli DEAŞ mensubu olarak biliniyor. Rehineler, İngiliz aksanları nedeniyle söz konusu 4 DEAŞ mensubuna "Beatles" lakabını takmıştı.

GRUBUN BİR ÜYESİ TÜRKİYE'DE HAPİS

Grubun 4 üyesinden 2'si, Elsheikh ve Alexanda Kotey, yargılanmak üzere ABD'ye gönderilmeden önce ABD ordusu tarafından Irak'ta tutulmuş, Kotey geçtiğimiz Eylül ayında Foley, Sotloff, Mueller ve Kassig cinayetlerini kabul etmesinin ardından 2022 yılının başlarında görülen mahkemede müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İnfazları denetleyen İngiliz vatandaşı Mohammed Emwazi, 2015 yılında dron saldırısında öldürülmüş, grubun dördüncü üyesi Aine Lesley Davis ise, Türkiye'de terör suçlamasıyla hüküm giyerek hapse atılmıştı.

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