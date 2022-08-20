Türkiye Gazetesi

Tahıll koridorunu denetlemek için İstanbul'a gelen Antonio Guterres ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ortak açıklama yaptılar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Putin, Sayın Zelenskiy ve Sayın Guterres'in gösterdikleri destek ve irade neticesinde içinde bulunduğumuz binadaki bu faaliyetlerin yürütülmesi için Müşterek Koordinasyon Merkezi oluşturulmuştur. Ukrayna'nın ihraç edilecek tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin limanlarından emniyetle denizden nakliyatını koordine eden bu merkez faaliyetlerine planlandığı şekilde devam etmektedir. 1 Ağustos'tan bu yana 51 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıkarken, 27'si Ukrayna limanlarından çıkmış, 24'ü tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına girmiştir. Şu ana kadar Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın giderek artacağını değerlendiriyoruz."

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açıklamaları şu şeklide:

"(Türkiye'ye) Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim. Bu paket anlaşmanın diğer kısmı, yaptırımlara tabi olmayan Rus gıda ve gübresinin küresel pazarlara engelsiz erişimidir. Öncelikle çok duygulandım. Burada dünya gıda gemisini gördüğüm zaman çok duygulandım. En büyük gemiydi ve boğazdan geçiyordu. İnsanlık için çok önemli. İnsanlık için en büyük değer barıştır. Bizim için barış uluslararası hukuka bağlıdır. Çok karmaşık ve uzun süren bir süreç olacak."

BM GENEL SEKRETERİ İSTANBUL'DA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müşterek Koordinasyon Merkezi ziyareti öncesi Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport Limanına geldi. Burada heyetle bir araya gelen Guterres, daha sonra heyetle birlikte tekneye binerek kontrolleri yapılacak olan gemiye doğru hareket etti. Guterres denetim sonrası heyetle birlikte Milli Savunma Üniversitesi’nde bulunan Müşterek Koordinasyon Merkezine gidecek.