Türkiye Gazetesi

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, Karadeniz’deki tahıl koridoru ve ekonomideki gelişmeler. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda, İç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirilecek. Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alınacak.

İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirilecek.

EKONOMİ GÜNDEMİ DE ELE ALINACAK

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alınacak. Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek.

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de Kabine'nin gündeminde olacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yapacak.

Rusya yeşil ışık yaktı, Suriye operasyonu öncesi PKK'da panik arttı Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesi bölgede hareketlilik sürüyor. Beli kırılan terör örgütü PKK/YPG'de Rusya'nın operasyona yeşil ışık yakması ile birlikte panik derinleşti. Sözde yöneticiler Batılı medya organlarına yaptıkları açıklamalar ile önemli iddialarda bulundular.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı Suriye mesajı: Esad'ı yenmek yenmemek gibi bir derdimiz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği kritik ziyaret dönüşü uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin çözüm için her katkıya hazır olduğunu ve Ukrayna lideri Zelenskiy'e, Putin'le görüşmede ev sahibi olabileceğini söylediğini anlattı. Dış politika konusunda ''Şam ile yeni süreç başlar mı?'' sorusuna da yanıt veren Cumhurbaşkanı, devletler arasında siyasi diyaloğun kesip atılamayacağını belirterek ''Suriye ile daha ileri seviyede adımları temin etmeliyiz'' dedi. Ekonomik gelişmelere de değinen Erdoğan, Tarım Kredi marketlerinde başlatılan indirime dikkat çekti, ''Tek derdimiz piyasayı balanse etmek. İndirimli satış yaparken birilerini de terbiye ediyoruz'' diye konuştu.