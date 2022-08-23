Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Haber Global'de soruları yanıtlıyor. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Suriye'de bugüne kadar rejim siyasi sürece inanmadı. Artık inanması lazım. Savaşarak ülke bölünecek.

ŞANGAY'DA 3'LÜ ZİRVE İDDİASI

(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad Şangay'daki zirvede görüşecek mi?) Böyle bir şey yok. Esad oraya davetli değil.

SURİYE'YE 5. HAREKAT HAZIRLIĞI

Bizim yaptığımız operasyonlar Suriye için önemli.

SURİYE'DEKİ PROVOKATİF SALDIRILAR

Rejimle muhalefetin uzlaştırılması gerektiğini söyledim. Bundan dolayı niye bazı gösteriler oldu? Kötü niyetliler var. Bunun arkasında başka şeyler var. İstihbaratımız, ilgili birimler gerekli çalışmaları yapıyorlar.

ASTANA SÜRECİ NASIL İLERLİYOR?

Astana şu an ayakta kalan tek süreç. Bugün Cenevre süreci varsa bu da Astana sayesindedir.

Siyasi çözüm için belli konularda anlaşmaları gerekiyor. Rejim siyasi süreç konusunda adım atmadığı için istediğimiz neticeyi vermiyor. Esas hedefimiz Suriye'de siyasi çözüm.

İSRAİL'LE NORMALLEŞME ADIMLARI

(Karşılıklı büyükelçi atamaları) Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Şu anda kararname hazırlıyoruz. Sadece İsrail için değil. Önümüzdeki süreçte geri gelecek, yerine atayacağımız büyükelçiler var. İsimler var, taslak çalışmamız bitmek üzere.

FİLİSTİN, İSRAİL'LE NORMALLEŞME SÜRECİNE NASIL BAKIYOR?

Gerek Fetih kanadı gerek Hamas tarafı İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyor. Çünkü onlar da biliyor ki bu diyalog sayesinde Filistin davasını daha iyi şekilde savunacağız. Diyaloğun olması, Kudüs konusunda, Filistin konusunda Türkiye'nin taviz vereceği anlamına gelmez.

CHP'Lİ FAİK ÖZTRAK'A TEPKİ

Dün CHP Sözcüsü, "Dışişleri Bakanlığı AK Parti'nin arpalığı" demiş. Son derece terbiyesiz bir söz. Tüm dünya Türkiye'nin dış politikasını gıptayla izliyor. Hemen saçma sapan iftirayla bulunuyorlar. Kusura bakmasınlar. Bu konuda diplomatik olamayacağım. Son derece sinirlendim. Üsluba da dikkat etmek gerekiyor.