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9 yıl sonra tayini çıkan öğretmene duygusal veda

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bekir Eral öğretmenin 9 yıl görev yaptığı Hatay'daki liseden ayrılışı duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Okuldaki görevini müdür yardımcılığı olarak tamamlayan Yeral'ın tayini Ankara'ya tayini çıktı.

Hatay'da bir lisede 9 yıl boyunca görev yapan öğretmen Bekir Eral, öğrencilerinin alkışları arasında gerçekleşen vedada duygusal anlar yaşadı.

Antakya ilçesinde yaşayan öğretmen Bekir Yeral, Antakya TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 9 yıl boyunca görev yaptı. Okuldaki görevini müdür yardımcılığı olarak tamamlayan Yeral'ın tayini Ankara'ya tayini çıktı.

Yeral, yıllarca görev yaptığı okula öğrencilerinin alkışları arasında veda etti. Buruk gerçekleşen vedadan etkilenen öğretmen Yeral, duygusal anlar yaşadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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