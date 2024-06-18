9 yıl sonra tayini çıkan öğretmene duygusal veda

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Haziran 2024 09:18 - Güncelleme: 18 Haziran 2024 09:45 - Güncelleme:

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Bekir Eral öğretmenin 9 yıl görev yaptığı Hatay'daki liseden ayrılışı duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Okuldaki görevini müdür yardımcılığı olarak tamamlayan Yeral'ın tayini Ankara'ya tayini çıktı.