Türkiye Gazetesi

Terör örgütleri ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Hain terör örgütünden kaçan teröristler ise birbir teslim olmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 1 PKK’lı terörist Cizre/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu."

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB açıkladı: Saldırı girişiminde bulunan 11 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi MSB: "Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."