Türkiye Gazetesi

Irak'ın kuzeyindeki çatışmada 2 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndanyapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde arama tarama faaliyetindeki askerlerle bölücü terör örgütü üyeleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

4 ASKER YARALI

Çatışmada Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım, Piyade Uzman Çavuş Savaş Borlu şehit oldu. 4 asker de yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alındı. Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi. Yaralıların derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandığı aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

NİĞDE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Niğdeli Piyade Çavuş Savaş Borlu’nun şehadet haberi Değirmenli Beldesi'nde yaşayan annesine Hanife Borlu’ya verildi. Belde halkı tarafından şehit Borlu’nun evine Türk bayrakları asıldı.

Bekar ve 26 yaşında olan şehit Piyade Çavuş Savaş Borlu’nun babasının il dışında çalıştığı öğrenildi.

Şehit Piyade Çavuş Savaş Borlu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan tahıl açıklaması Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama göre Ukrayna'dan toplam 1 milyon 43 bin 286 ton tahıl taşındı.

Milli Savunma Bakanlığı'na teslim edildi! 'Çelik Kanatlar' artık daha güçlü: Bin Hassas Güdüm Kiti-82 alındı Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayi ürünleri Türk ordusunun gücüne güç katmaya devam ediyor. Son olarak bakanlık, bin Hassas Güdüm Kiti-82'nin teslim alındığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yeni açıklama: '80'den fazla yabancı paralı savaşçı öldürüldü' Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde 80'den fazla yabancı paralı savaşçının yüksek hassasiyetli silahla yok edildiğini açıkladı. Geçtiğimiz aylarda Ukrayna devlet başkanı Zelensky dünya ülkelerine çağrıda bulunarak Ukrayna cephelerinde savaşacak gönüllüler aradıklarını belirtmiş ve Uluslararası Lejyon Birliği kurulmuştu.