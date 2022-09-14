Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 2023-2025 dönemi yatırım programı hazırlıkları genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, cari işlemler açığını azaltmak, mali disiplini daha da güçlendirmenin temel öncelikler olduğu vurgulandı.

Bu kapsamda kamu yatırımlarına ayrılan kaynakların, hedeflenen politikalara azami oranda katkı sağlayacak şekilde tahsisi ve verimli kullanımının temel ilke olacağı belirtildi.

Genelgeye göre 2023 yılı yatırım programı hazırlıklarında 2023-2025 dönemi orta vadeli programda yer alan amaçlar, politikalar, öncelikler ve mali çerçeve esas alınacak.

Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2023 yılı yatırım programına yeni proje alınmayacak. Ekonomide katma değer artışına ve vatandaşların acil ihtiyaçlarına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecek.

ÖDENEK TAVANLARI BELLİ OLDU: ASLAN PAYI SAĞLIĞA

Genelge ile kamu kurumlarını 2023-2025 dönemi ödenek teklif tavanları da belli oldu.

2023 yılı için ey yüksek ödenek tavanı 60,4 milyar lira ile Sağlık Bakanlığı'na ayrıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 46 milyar lira, Milli Eğitim Bakanlığı 39,9 milyar lira olacak.

2023 DOLAR KURU ORTALAMASI 21,5

Yatırımlarda dikkate alınacak 2023 yılı ortalama kur değeri 1 ABD doları 21,5 TL olacak.

KAMUDA TAŞIT ALIMINA SINIRLAMA

Kaynağı ne olursa olsun taşıt alımı sadece zorunlu hallerde yapılacak.

Kamu hizmet binalarına ödenek ayrılması, sadece inşaası önemli ölçüde tamamlanmış olanlar için yapılacak.

İNŞAAT SÜRESİ 3 YILI GEÇMEYECEK

Yeni hizmet binası projesi teklifleri, sadece zorunlu hallerde yapılacak.

Yeni bina teklifleri, yapım süresi 3 yılı geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

Japon gazetesinden dikkat çeken 'Batı' analizi: 'Erdoğan'dan başka çareleri yok' Japonya'nın en prestijli gazetelerinden Sankei Shimbun, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu arabulucu rolünü gündeme taşıdı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "arabulucu" rolünü değerlendiren gazete, Batı'nın Türkiye'ye bel bağlamaktan başka çaresi olmadığını vurguladı.

Avrupa Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen Putin'e söyleyin Rusya, AB ülkelerinin yaptırımlarına karşı gazı keserek yeni bir krizin fitilini ateşledi. Bazı Avrupa ülkelerinin Şangay Zirvesi'nde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bu konuda yardım talep ettiği ortaya çıktı.

Erdoğan'dan kurmaylarına 2023 uyarısı: Ülkemizi altılı masaya bırakamayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6’lı masa FETÖ ve PKK ile âdeta ortak hareket ediyor. Türkiye 6’lı masaya bırakılamaz. Bu yapı seçimleri kazanırsa, Türkiye’nin kazanımları heba olur. Buna fırsat vermemeliyiz" dedi.