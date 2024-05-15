Esenyurt'un olaylı sitesi yine gündemde! Yöneticiden rezidans sakinlerine şiddet

Yine Esenyurt yine olay! Bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda ölü ve yaralı var

Yine Esenyurt yine olay! Bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda ölü ve yaralı var

Esenyurt'ta 230 dairenin 800 kişiye satılması ile geçen sene gündem olan rezidansta sular durulmadı. Site yöneticisinin yabancı uyruklu site sakinlerine uyguladığı şiddet kameralara yansırken, yönetim ise yaşanan olaylarla ilgili savcılığa şikayette bulundu.

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan ve 212 daire ile 15 dükkandan oluşan Fly Butik Rezidans, geçen sene bir suç örgütünün çökmesiyle gündeme gelmişti. Yaklaşık 230 dairesi bulunan sitede 850 kişiye daire satan suç örgütüne yönelik polis operasyonu düzenlemiş ve 26 kişi tutuklanmıştı.

YABANCI UYRUKLU SAKİNLERİ DARP ETTİLER

Operasyondan sonra site yönetimi Uçarlar Yapı’ya teslim edildi ancak rezidansta sular durulmadı. İddialara göre; yeni oluşan yönetimde yer alan Vedat Oral, yanına bir başka yöneticiyi de alarak yabancı uyruklu site sakinlerini tehdit etti ve şiddet uyguladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Site yönetiminin 35 bin liralık borcu nedeniyle elektriğini kestiği Ahmet Turgut ise elektrik odasını kurşunlayarak kaçak elektrik çekti. Site yönetimi başkanı Metin Uçar tüm bu yaşananlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"SİLAHLI ÖRGÜT BİZİ YILLARCA BİNAMIZA SOKMADI"

Kendi yaptığı siteye yıllarca silahlı çete nedeniyle giremediğini söyleyen Metin Uçar, "Projeye yaklaşık 22 milyon dolar para harcadık. Ancak daha sonra bazı talihsiz olaylar yaşandı. Sitemize bir silahlı çete çöktü. Yaklaşık 850-900 tane sahte satış yaptılar. Bunun neticesinde binamızı sahte satış yapılan kişilerle doldurdular. Bu silahlı örgüt bizi yıllarca binamıza sokmadı. 4 operasyon oldu ve sonucunda birçok şüpheli tutuklandı" dedi.

Site yönetimini devraldıktan sonra yeni bir yönetim oluşturduklarını söyleyen Uçar, "Yeni yönetimi kurduktan sonra yaklaşık 160 işgalci ile karşı karşıya kaldık. Bunlar çete tarafından korkutulmuş, bize karşı kışkırtılmış insanlar. Burada hep bir soğuk savaş devam ediyor. Maalesef buraya geldikten sonra en güvendiğimiz şoförümüz, yönetim kurulu üyemiz, başkanvekilimiz bu sisli havadan etkilenerek kendilerine illegal bir yöntem seçerek bir nevi çete içinde çete oluşturdular. Bunları tespit ettikten sonra kendilerini gönderdim. Onlar gittiler çete ile işbirliği içinde oldular. Çetenin destek verdiği kişilerle bize bir takım şeyler yapmaya çalıştılar" diye konuştu.

ODAYI KURŞUNLADI, ELEKTRİĞİNİ AÇTI

Yaşanan kurşunlama ve darp olayları nedeniyle şikayetçi olduklarını söyleyen Uçar, "Ahmet Turgut denilen şahıs çete tarafından sahte evraklarla burada oturtulmuş, 4 tane daireyi işgal eden bir insan. Ne yaptığı belli değil. Bununla ilgili birçok tutanak şikayeti de yaptık. Bu şahsın yaklaşık 35 bin lira elektrik borcu vardı. Biz de şantiye elektriği olduğu için yönetim kurulunun aldığı kararla enerji kesintisine gittik. Bu şahıs tabancası ile elemanımızı etkisiz hale getiriyor. Camları çerçeveleri indiriyor. Elektrik odasına gidiyor. Kapıya 5 kez ateş ediyor. Duvarı yıkıyor ve elektriğini açıyor. İllegal işlerinden dolayı görevine son verdiğimiz Vedat Oral isimli bir şahıs da yabancı uyruklu site sakinlerini darp ediyor. Bunlarla alakalı şikayet dilekçelerimiz mevcut" şeklinde konuştu.