Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Esenyurt'un olaylı sitesi yine gündemde! Yöneticiden rezidans sakinlerine şiddet

Esenyurt'un olaylı sitesi yine gündemde! Yöneticiden rezidans sakinlerine şiddet

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta 230 dairenin 800 kişiye satılması ile geçen sene gündem olan rezidansta sular durulmadı. Site yöneticisinin yabancı uyruklu site sakinlerine uyguladığı şiddet kameralara yansırken, yönetim ise yaşanan olaylarla ilgili savcılığa şikayette bulundu.

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde bulunan ve 212 daire ile 15 dükkandan oluşan Fly Butik Rezidans, geçen sene bir suç örgütünün çökmesiyle gündeme gelmişti. Yaklaşık 230 dairesi bulunan sitede 850 kişiye daire satan suç örgütüne yönelik polis operasyonu düzenlemiş ve 26 kişi tutuklanmıştı.

YABANCI UYRUKLU SAKİNLERİ DARP ETTİLER

Operasyondan sonra site yönetimi Uçarlar Yapı’ya teslim edildi ancak rezidansta sular durulmadı. İddialara göre; yeni oluşan yönetimde yer alan Vedat Oral, yanına bir başka yöneticiyi de alarak yabancı uyruklu site sakinlerini tehdit etti ve şiddet uyguladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Site yönetiminin 35 bin liralık borcu nedeniyle elektriğini kestiği Ahmet Turgut ise elektrik odasını kurşunlayarak kaçak elektrik çekti. Site yönetimi başkanı Metin Uçar tüm bu yaşananlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Esenyurt'un olaylı sitesi yine gündemde! Yöneticiden rezidans sakinlerine şiddet - 1. Resim

"SİLAHLI ÖRGÜT BİZİ YILLARCA BİNAMIZA SOKMADI"

Kendi yaptığı siteye yıllarca silahlı çete nedeniyle giremediğini söyleyen Metin Uçar, "Projeye yaklaşık 22 milyon dolar para harcadık. Ancak daha sonra bazı talihsiz olaylar yaşandı. Sitemize bir silahlı çete çöktü. Yaklaşık 850-900 tane sahte satış yaptılar. Bunun neticesinde binamızı sahte satış yapılan kişilerle doldurdular. Bu silahlı örgüt bizi yıllarca binamıza sokmadı. 4 operasyon oldu ve sonucunda birçok şüpheli tutuklandı" dedi.

Site yönetimini devraldıktan sonra yeni bir yönetim oluşturduklarını söyleyen Uçar, "Yeni yönetimi kurduktan sonra yaklaşık 160 işgalci ile karşı karşıya kaldık. Bunlar çete tarafından korkutulmuş, bize karşı kışkırtılmış insanlar. Burada hep bir soğuk savaş devam ediyor. Maalesef buraya geldikten sonra en güvendiğimiz şoförümüz, yönetim kurulu üyemiz, başkanvekilimiz bu sisli havadan etkilenerek kendilerine illegal bir yöntem seçerek bir nevi çete içinde çete oluşturdular. Bunları tespit ettikten sonra kendilerini gönderdim. Onlar gittiler çete ile işbirliği içinde oldular. Çetenin destek verdiği kişilerle bize bir takım şeyler yapmaya çalıştılar" diye konuştu.

ODAYI KURŞUNLADI, ELEKTRİĞİNİ AÇTI

Yaşanan kurşunlama ve darp olayları nedeniyle şikayetçi olduklarını söyleyen Uçar, "Ahmet Turgut denilen şahıs çete tarafından sahte evraklarla burada oturtulmuş, 4 tane daireyi işgal eden bir insan. Ne yaptığı belli değil. Bununla ilgili birçok tutanak şikayeti de yaptık. Bu şahsın yaklaşık 35 bin lira elektrik borcu vardı. Biz de şantiye elektriği olduğu için yönetim kurulunun aldığı kararla enerji kesintisine gittik. Bu şahıs tabancası ile elemanımızı etkisiz hale getiriyor. Camları çerçeveleri indiriyor. Elektrik odasına gidiyor. Kapıya 5 kez ateş ediyor. Duvarı yıkıyor ve elektriğini açıyor. İllegal işlerinden dolayı görevine son verdiğimiz Vedat Oral isimli bir şahıs da yabancı uyruklu site sakinlerini darp ediyor. Bunlarla alakalı şikayet dilekçelerimiz mevcut" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kornaya sinirlendi satırla saldırdığı taksicinin başparmağını koparttı!Ukrayna'dan Türkiye'ye övgü dolu sözler... "Türkiye'nin rolü paha biçilmez!"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kornaya sinirlendi satırla saldırdığı taksicinin başparmağını koparttı! - GündemAnkara'da trafikte satırlı dehşet!Görenler şaka sandı: Evlilik ilanında yazanlar şoke etti - GündemGörenler şaka sandı: Evlilik ilanında yazanlar şoke ettiİzmir'de terör operasyonu, çok sayıda gözaltı var - Gündemİzmir'de terör operasyonu, çok sayıda gözaltı var82 yıl kesinleşmiş hapis, 62 bin TL para cezası! Her yerde aranan kadın yakayı ele verdi - GündemHakkında 82 yıl hapis cezası olan kadın yakayı ele verdiYer: Adana... İş yerine öyle bir afiş astı ki gören hem şaşırdı hem güldü - Gündemİş yerine öyle bir afiş astı ki gören hem şaşırdı hem güldüİstanbul'da sıcak saatler! Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı - GündemTarihi Mısır Çarşısı'nda yangın çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...