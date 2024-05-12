Yine Esenyurt yine olay! Bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda ağır yaralılar var

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 12 Mayıs 2024 20:36 - Güncelleme: 12 Mayıs 2024 20:40 - Güncelleme:

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Esenyurt'ta daha önce yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bir iş yerinde biri kadın 2 kişi silahlı saldırıya uğradı.