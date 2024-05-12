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Yine Esenyurt yine olay! Bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda ağır yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yine Esenyurt yine olay! Bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda ağır yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Esenyurt'ta daha önce yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bir iş yerinde biri kadın 2 kişi silahlı saldırıya uğradı.

Esenyurt’ta bir iş yerinde biri kadın 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Durumları ağır olan yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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