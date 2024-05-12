Yine Esenyurt yine olay! Bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda ağır yaralılar var
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta daha önce yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bir iş yerinde biri kadın 2 kişi silahlı saldırıya uğradı.
Esenyurt’ta bir iş yerinde biri kadın 2 kişi silahlı saldırıya uğradı. Durumları ağır olan yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı