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52 Orduspor'dan Elon Musk'a çağrı! Aliağa maçı öncesi yardım istediler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
52 Orduspor&#039;dan Elon Musk&#039;a çağrı! Aliağa maçı öncesi yardım istediler
Orduspor, Elon Musk, Starlink, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

52 Orduspor yönetimi, sosyal medya hesabı aracılığıyla Elon Musk'tan yardım istedi. Yapılan paylaşımda, "Alt yapı eksikliği nedeniyle stadımızda internet kullanılamaz hale geliyor. Starlink uydularınızı hayranlarımız için bize yönlendirebilir misiniz?" ifadesi yer aldı.

3 Lig Grup 1'de mücadele eden 52 Orduspor, bu akşam oynanacak olan Aliağa karşılaşması öncesi Elon Musk'a yaptığı çağrı ile gündem oldu.

Ordu Stadyumu'nda sorun haline gelen telefon ve internet erişimi için Musk'a seslenen 52 Orduspor yönetimi, Starlink uydularının alana yönlendirilmesi talebinde bulundu.

"STARLINK UYDULARINIZI BİZE YÖNLENDİREBİLİR MİSİNİZ?"

52 Orduspor'un X (twitter) hesabından yapılan paylaşımda, "Bu akşam Yeni Ordu Stadyumu'nda çok önemli bir maç oynayacağız ve yaklaşık 20.000 seyircimiz bizi destekleyecek. Maalesef alt yapı eksikliği nedeniyle 20.000 kişi bir araya gelince internet kullanılamaz hale geliyor. Sayın Elon Musk, Starlink uydularınızı bu akşam hayranlarımız için bize yönlendirebilir misiniz?" ifadesi yer aldı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Musk'ın bu çağrıya cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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