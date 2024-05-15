Türk halkının %85,4'üne göre Batılı ülkeler Filistin katliamına destek veriyor!

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 3.101 kişinin katılımıyla yürüttüğü araştırmaya göre, Türk halkının çoğunluğu İsrail-Filistin meselesinde Batılı ülkelerin tavrını "katliama destek oluyorlar" şeklinde yorumladı.

Türk halkının çoğunluğuna göre, Batılı ülkelerin İsrail-Filistin meselesindeki tavrı, "katliama destek oluyorlar" şeklinde yorumlandı. Areda Survey araştırma şirketinin yaptığı bir araştırmaya göre, Türk halkının %85,4'ü Batılı ülkelerin bu tutumunu eleştiriyle karşılıyor. Ayrıca, halkın %96,2'si Amerika'yı Gazze saldırılarından sorumlu tutuyor.

Araştırma sonuçlarına göre, Türk halkının önemli bir kesimi Batılı ülkelerin İsrail saldırılarını dile getirenleri antisemitist olarak suçlamasını eleştiriyor. Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın, Batılı ülkelerin özgürlük ve insan hakları gibi kavramları Filistin meselesinde görmezden geldiğini ve eleştirenleri antisemitist olarak damgaladığını belirtti.

Araştırma, Türkiye genelinde 3.101 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi ve 29 Nisan - 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında CAWI tekniği kullanılarak yapıldı.