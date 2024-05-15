Aylık kazancı 3 milyon TL'yi aştı! Ekipler harekete geçti, tutuklanarak cezaevine gönderildi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da 'çember' operasyonu ile tutuklanarak cezaevine gönderilen tefecinin aylık kazancının 3 milyon lirayı aştığı iddia edildi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde emniyet müdürlüğü asayiş büro amirliği ekipleri harekete geçti, kredi kartı ve doğrudan borç vermek suretiyle haksız kazanç elde ettiği belirlenen 47 yaşındaki E.A. isimli şüpheli, 'çember' operasyonları kapsamında gözaltına alındı.
E.A.'nın işyerine operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda kredi kartı ve para trafiğinin yazılı olduğu hesap defterine el koydu.
SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
El konulan hesap defteri ve dijital materyaller aracılığıyla çok sayıda kişinin bilgisine ulaşan ekipler, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı genişletti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYLIK KAZANCI 3 MİLYON LİRAYI AŞTI
Hakkında 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması-tefecilik' suçundan soruşturma başlatılan E.A.’nın aylık kazancının 3 milyon lirayıaştığı iddia edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı