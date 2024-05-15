Gezi Parkı davasında yeni gelişme: Osman Kavala'nın talebine ret
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Gezi Parkı davası çerçevesinde tutuklanan Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi oy birliğiyle reddedildi
Gezi Davasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum edilen Osman Kavala'nın 'yargılanmanın yenilenmesi' talebi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oybirliğiyle reddedildi.
Kavala'nın, karara itiraz hakkı bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
Gezi Davasında yeniden yargılama talebini değerlendirecek heyet dün değişmişti. Bir önceki heyet de yeniden yargılama talebini reddetmişti.
Avukatları aracılığıyla başvuru yapan Osman Kavala, geçen hafta yaptığı açıklamada Gezi Davasındaki cezaların somut delil eksikliğine rağmen verildiğini hatırlatmıştı.
Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanması çağrısı yapan Kavala, "Davaların yeniden görülmesi saygının gereğidir" demişti.