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Gezi Parkı davasında yeni gelişme: Osman Kavala'nın talebine ret

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gezi Parkı davasında yeni gelişme: Osman Kavala&#039;nın talebine ret
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Gezi Parkı davası çerçevesinde tutuklanan Osman Kavala'nın yeniden yargılanma talebi oy birliğiyle reddedildi

Gezi Davasında ağırlaştırılmış müebbet cezasına mahkum edilen Osman Kavala'nın 'yargılanmanın yenilenmesi' talebi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından oybirliğiyle reddedildi. 

Kavala'nın, karara itiraz hakkı bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Gezi Davasında yeniden yargılama talebini değerlendirecek heyet dün değişmişti. Bir önceki heyet de yeniden yargılama talebini reddetmişti.

Avukatları aracılığıyla başvuru yapan Osman Kavala, geçen hafta yaptığı açıklamada Gezi Davasındaki cezaların somut delil eksikliğine rağmen verildiğini hatırlatmıştı.

Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının uygulanması çağrısı yapan Kavala, "Davaların yeniden görülmesi saygının gereğidir" demişti.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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