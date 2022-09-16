Türkiye Gazetesi

Onlarca insanı milonlarca lira dolandıran şahısların oyununu emniyet bozdu. İzmir merkezli 10 ilde başlatılan operasyonla dolandırıcılar için harekete geçildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, müştekilere ait ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarından yüksek kazançlı "forex" yatırımıyla ilgili paylaşımlarda bulundukları, hesaplarda ekli kişilerin güvenini kazanıp kendileriyle iletişime geçen kişilerden yüksek kazanç vaadiyle yatırım danışmanlığı ücreti adı altında para talep ettikleri ve bu kişilere yüksek para kazandıkları yönünde sahte dekontlar düzenledikleri, kazanılan parayı alabilmeleri için vergi, dosya masrafı adı altında ücret aldıkları ve işlemlerin legal olduğuna inandırmak için Adalet Bakanlığının resmi kurum logosunu ve sitesine ait ekran resimlerinin bulunduğu çeşitli belge ve resim göndererek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

19 ŞÜPHELİ İÇİN 10 İLDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir’de 9, ülke genelinde ise 121 kişiyi dolandırıp yaklaşık 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 19 şüpheliye yönelik İzmir’in yanı sıra Adana, Antalya, Batman, Gaziantep, Hatay, Manisa, Mersin, Trabzon ve Van illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de taksi kamyonete çarptı, ölü ve yaralılar var İzmir’de taksi park halindeki kamyonete çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İzmir'de makilik alanda yangın İzmir'in Foça ilçesinde bulunan makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ilw kısa sürede söndürüldü.

İzmir'de yolcu minibüsü servis ile çarpıştı, ölü ve yaralılar var İzmir'de yolcu minibüsü ile servisin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.