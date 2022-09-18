Türkiye Gazetesi

Özbekistan’ın Semerkant kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı’na özel davetli olarak katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Semerkant’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Dünyanın gözünün orda olduğu zirvede, zirve kadar zirveden çekilen görüntüler de gündem oldu. Son olarak Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı beklediği anlar sosyal medyada yayınlandı. Putin'in görüşme için beklediği sıradaki hareketleri gündeme damga vurdu.

İBRAHİM KALIN’IN TAKLİDİNİ YAPTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ı Rus heyetle samimi bir şekilde selamlaşırken gören Putin, kendisini tutamadı ve gülerek Kalın'ın taklidini yaptı. Putin'in kameraya yansıyan bu anları kısa bir süre içerisinde sosyal medyada da dolaşıma girdi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in İbrahim Kalın'ın hareketlerine şaşırmasının nedeni de çok geçmeden ortaya çıktı. Buna göre Rus liderin hala koronavirüs nedeniyle sıkı tedbirler uyguladığı ve hiç kimse ile samimi şekilde selamlaşmadığı öğrenildi.

Biden'dan Putin'e nükleer ve kimyasal silah uyarısı: Sakın, sakın, sakın Ukrayna’ya milyonlarca dolarlık yardım paketleri açıklayan ABD, Rusya’yı nükleer ve kimyasal silah kullanımı konusunda sert uyardı. ABD Başkanı Joe Biden verdiği röportajda gazetecinin "Kimyasal veya taktik nükleer silah kullanmayı değerlendirmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ne söylerdiniz?" sorusuna, "Sakın. Sakın. Sakın. Savaşın çehresini 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana hiçbir şeye benzemeyecek şekilde değiştireceksin" şeklinde yanıt verdi.