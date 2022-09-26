Türkiye Gazetesi

Adana'da hastanede yolsuzluk tespiti ekipleri hareket geçirdi ve operasyon düzenlendi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında hastanenin eski başmüdürü A.Ö, eski başhekimi ve eski başhekim yardımcısı ile doktorların da bulunduğu 28 kişiyi yakalamaya yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

ARAMALARDA SİLAH VE ŞARJÖR ÇIKTI

Adreslerde ruhsatsız tabanca, şarjör, Balcalı Hastanesi ile ilgili ihale ve doğrudan temin evrakları ve 3 kaşe bulundu. Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adana'da flaş FETÖ operasyonu! Tutuklanan zanlı İncirlik Üssü’nde astsubaymış! Adana polisinin yaptığı FETÖ operasyonunda yakalan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan tutuklanan zanlılardan birinin İncirlik Üssü’nde astsubay olduğu ortaya çıktı.

Adana’daki korkunç kazada kahreden detay! Hamile olduğu ortaya çıktı Adana'da seyir halinde olan pikap ve tır aniden çarpıştı. Feci kazada pikap içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri olan Elif Mura'nın hamile olduğu ortaya çıktı.

Adana’da tonlarca kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana'da lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşün tesisinde, 79 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Baskında 1 kişi, gözaltına alındı.