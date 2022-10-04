Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Seçim takviminin işlemeye başlamasına kadar TBMM'de milletimizin beklentilerini yasalaştıracağız. Emeklilikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyeti kapanacaktır. MHP, hiçbir vaadinin altında kalmamıştır. Cumhur İttifakı hiçbir sözünü unutmamıştır.

Zillete düşen Türkiye muhaliflerinde dürüstlüğün izi görülemez. Türkiye mutlaka değeri çok büyük bir ülkedir. Bazen kıskançlıkla bazen hayranlıkla bazen husumetle bakılan Türkiye gerçeği artık dünya siyaset tarihinde göz kamaştırmaktadır.

MHP olarak nasıl bir maziye sahip olduğumuzun ziyadesiyle farkındayız. 20223 yılına çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz. Her ayrıntıyı düşünerek çalışmalarımıza hız veriyoruz. 966 ilçemizin tamamında toplantılar düzenledik, esnaflarımızla, çiftçilerimizle, muhtarlarımızla buluştuk, dertleştik. Bu millet bu vatan benim diyen herkesi bağrımıza bastık. Geleceği birlikte inşa etmek için sözleştik.

Türk milletinin zillete düşmesi söz konusu değildir. Cumhur kendi varlığına sonuna kadar sahip çıkacaktır. Türk Milleti var olduğu müddetçe 3 hilalin önü kesilemez, ömrüne vade biçilemez. MHP Türkiye’nin son siperidir.

EYT AÇIKLAMASI

''TBMM'de milletimizin beklenti ve taleplerini de birer birer yasalaştırarak hayata geçireceğiz. Bunlardan birisi EYT'li kardeşlerimizin mağduriyetidir. Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak, adaletsizlik köklü bir çözüme kavuşturulacaktır.

2023 VURGUSU

Anketler şunu söylemiş bunu söylemiş bizim için vızıltıdır, biz milletimize bakarız. 8 Ekim tarihinden itibaren 'Adım adım 2023 köyüm benim sohbet benim' toplantıları ile en ücra köşelere sefere çıkıyoruz. 16 Ekim'de Konya'da, 23 Ekim'de Manisa'da açık hava toplantılarımızı yapacağız.

Cumhur İttifakı'nın anayasayı değiştirme çoğunluğuna ulaşması için elimizden geleni yapacağız. Milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her insanımızı aramıza buyur ediyorum. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen vatansever yüreklerle çok daha güçlü olacağız.

'HAKKIMIZA GÖZ KOYANLARIN GÖZÜNÜ OYARIZ'

ABD Güney Kıbrıs Rum yönetimine uyguladığı ambargoyu manidar bir zamanda kaldırmıştır. Yeni bir senaryo gündemdedir.

Yunanistan ABD'nin dolduruşuna gelip, Türkiye'ye meydan okumaktadır. Lozan ve Paris Antlaşmalarının hükümleri yok sayılmaktadır. Dünyaya haykırıyorum, hakkımızı çiğnetmeyiz, hakkımıza göz koyanların gözünü oyarız. Hak demek şeref demektir. Şerefimiz içinde seve seve şehadeti göze alırız. Emperyalistin Miço'su bunu aklından çıkarmasın. Yunanistan Başbakanı Türkiye'nin Ege'de yalnız olduğunu söylemiş, halt etmiş. Allah'ımız var, tarihimiz var, ulaşacağımız zaferlerimiz var. Karnı acıkan katık istemez, hedefe kilitlenen rüzgar beklemez. Hakkımızı yedirmeyiz. Göz koyanların gözünü oyarız.

İRAN'DA YAŞANAN OLAYLAR

(İran’da yaşanan protestolar) Bizim dileğimiz İran’da sükunet, huzur ve istikrar ortamının oluşmasıdır.

RUSYA'NIN İLHAK KARARLARI

Yeni ilhakların ve parçalanmaların önü aralanmıştır."

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