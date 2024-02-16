985 bin TL'ye aldığı sıfır araç hayatının pişmanlığı oldu

Eskişehir'de yaşayan Mertcan Gülhan, 985 bin TL ödeyerek satın aldığı sıfır kilometre aracın vidalı bütün parçalarında montaj hatasıyla gelmesiyle hayatının şokunu yaşadı. Gülhan, daha da bozulmasın diye sıfır aracını kullanmazken, araçta 100 bin TL'lik değer kaybı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine firmadan yeni araç veya değer kaybının iadesi talebinde bulunan Gülhan, firmanın bu talepleri reddetmesi ile ikinci bir şok yaşadı. Konuyla ilgili adli süreç başlatan Gülhan, yeni araç alacaklara, araç sıfır olsa dahi eksper yaptırmayı önerdi.

Eskişehir’de yaşayan Mertcan Gülhan, İstanbul’a giderek bir araç satın aldı. Aracını showroomdan 985 bin TL ödeme yaparak satın alan Gülhan, Eskişehir’e geldiğinde kaportadaki çiziklerden dolayı firmanın yetkili servisine, daha sonra da Experix Kurumsal Oto Ekspertiz’e gitti.

Burada aracı inceleyen uzmanlar, vidalı bütün parçalarda montaj hatası olduğunu tespit edildiğini aktardı. Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Bayii Koordinatörü Alperen Temizyürek, yapılan detaylı incelmelerde ise aracın kapı, bagaj kısmı ve stop farı kısımlarında çizgi hatları ile montaj hatasından dolayı uyuşmazlık olduğunu araç sahibi Mertcan Gülhan’a bildirdi. Aracında mevcut sorunların sök-tak yapılarak giderilebileceğini söyleyen Temizyürek, otomobilde 100 bin TL’ye yakın bir değer kaybının oluşacağının altını çizdi.

Çıkan hata ve sorunlardan dolayı şaşkına dönen talihsiz araç sahibi, firmayla iletişime geçerek araç değişimi veya sorunların giderilip değer kaybını talep etti. Yetkililerden, hataları kabul etmesine rağmen aracı değiştirme veya değer kaybı ödenme işlemlerinin yapılmayacağını duyan Mertcan Gülhan ikinci bir şok daha yaşadı.

Birikim yaparak aldığı aracın hatalı çıkması nedeniyle firma ve gerekli yerlere adli işlem başlatan Gülhan, bu süreçte aracın daha çok bozulmaması için garajda sakladığını belirtti. Birikim yaparak aldığı araca adli işlemden dolayı, bayiden aldığı aracı kullanamayan vatandaş, mağduriyetinin giderilmesi isterken, araç alacak olanlara ise eksper yaptırmayı önerdi.

“SORUNLARIN GİDERİLECEĞİNİ BELİRTTİLER”

Aldığı sıfır kilometre araç hatalı çıkan Mertcan Gülhan, “Donanımlı bir araç aldık İstanbul’dan. Bu aracı ocak ayının 20’sinde teslim aldık. Araçtaki bazı çiziklerden dolayı Eskişehir'deki yetkili servisinde inceleme talep ettik. Buna istinaden aracı aldığımızdan sonraki hafta içerisinde bir araçta inceleme yapıldı. Bu incelemede, aracın 4 kapısı ve bagaj kapısıyla alakalı fabrikasyon hatalarının olduğunu ve bunlarla alakalı işlem yapılması gerektiğini belirttiler.

Bununla alakalı da araçta sonradan 3 tane daha eksper yaptırdık bu bilgi verildikten sonra bize. Bu 3 eksperde de aynı şekilde aracın fabrikasyon kapılarında, bagaj kapağında hatalar olduğunu ve bununla alakalı bu kapılarda ve bagaj kapağında gerekirse sök-tak işlem yapılması gerektiğini söylediler. Biz firmayla iletişime geçtikten sonra fabrikasyon hatalarını yetkili serviste yapılarak giderileceğini belirttiler. Ben de sıfır araçta hiçbir işlem yapılmasını istemediğimi belirttim. Buna istinaden sadece bu şekilde yardımcı olabileceğini söylediler” dedi.

“HATAYI KABUL EDİYORLAR AMA DEĞİŞTİRMİYORLAR”

Yeni hatasız bir aracı talep ettiklerini fakat isteklerinin reddedildiğini belirten Gülhan, şöyle devam etti:

“Biz aracın değişimini talep ettik. Ama bunu hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Araçtaki fabrikasyon hataları yetkili serviste tespit edildi ve bunu kabul etmelerine rağmen araçta hiçbir işlem yapmıyorlar şu anda. Şu an zaten yasal olarak yasal bir arabuluculuk süreci başlattık. Bu süreçte mağdur olan biziz. Araçla alakalı bir sorun oluşmaması için kullanamıyoruz.

Bunun dışında da maddi, manevi olarak yıpranmış durumdayız. Sürekli ekspere götürdüğümüz araca bilemiyoruz. Araç için 985 bin TL ödeme yaptık. Eksper yaptırdığımız yerdeki ustaların verdiği bilgilere istinaden söylüyorum 100 bin lirayla 200 bin TL arası bir değer kaybı olacağı söz konusu.”

“100 BİN TL CİVARINDA BİR DEĞER KAYBI SÖZ KONUSU”

Araçtaki hatalar hakkında Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Bayii Koordinatörü Alperen Temizyürek, “Genel itibariyle aracın kaporta aksamıyla ilgili montaj hataları var. Aracın kapı kısımları, bagaj kısmı, arka stop kısımları bunlardaki çizgi hatlarında montaj hatasından dolayı uyuşmazlık var. Boyasında dalgalanmalar var, boya hataları mevcut araçta.

İç kısımda da plastik bakalit yine montajla ilgili veyahut diğer aşamalarda, nakliye aşamasında oluşan deformeler var. Sağ taraftaki ön direğin bakalitinde kırılmalar olmuş, plastik aksamlarında deformeler var. Açıkçası bununla 100 bin TL civarında bir değer kaybı söz konusu olur. Ondan da ziyade sıfır bir araç alan kimse aracını hatalı bir şekilde almak istemez. Yoksa piyasada 50 bin TL ucuza 10 bin-20 bin kilometrede araçları da herkes temin edebiliyor. 50 bin-100 bin TL fiyat farkını verip 15 bin kilometrede araba almak yerine vatandaş showrooma gidip sıfır araç alıyorsa, bunun da karşılığını almak zorunda, verilmesi zorunda” dedi.

“SIFIR ARAÇ DA OLSA EKSPERTİZ KONTROLÜ YAPILMALI”

Pandemi döneminden sonra hatalı araçların arttığına değinen Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Bayii Koordinatörü Alperen Temizyürek, eksper kontrolü konusunda ise şu sözlere yer verdi;

“Özellikle pandemi döneminden sonra sıfır araç girişleri ve satışlarıyla ilgili sistem eskisine göre çok daha değişti. Araç temin etmekte çok zorlandık. Bu süreçte bantlarda üretimler hızlandırıldı bu da üretim hatalarına sebebiyet vermeye başladı. Araç sıfır dahi olsa yurdumuza girerken gümrük kontrollerini de bununla ilgili aracın kaporta veyahut mekanik kontrolleri yapılmıyor. Showroomdan teslim aldığınızda da herhangi bir kontrolü yapmadığınız zaman teslim aldığınız ürünü olduğu gibi kabul etmek durumunda kalıyorsunuz. Sıfır araç da olsa muhakkak bir ekspertiz kontrolünü tavsiye ederim. Hem mekanik hem elektronik hem kaporta ile ilgili bu tarz kontrollerinin olması alıcıyı da satıcıyı da daha güvenli bir ticaretin içine sokacaktır.”