9’uncu yargı paketi Meclis'te... Krize sebep olmuştu maaşlar artıyor!

TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifine göre, kadınlar, kızlık soyadını eşlerinin soyadıyla birlikte kullanabilecek. Yüksek yargı üyelerinin maaşları artırılıyor.

Yeni zamlı maaşlara göre polis memuru 52 bin 844 lira, emekli polis memuru maaşı 26.594,19 TL oldu

Yeni zamlı maaşlara göre polis memuru 52 bin 844 lira, emekli polis memuru maaşı 26.594,19 TL oldu

HABER MERKEZİ ANKARA - Kamuoyunda 9’uncu yargı paketi olarak bilinen, yargı alanında bazı düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. 38 maddelik teklifle ilgili detayları açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AYM’nin iptal ettiği bazı düzenlemelerin de iptal gerekçeleri doğrultusunda yeniden ele alındığını kaydetti. Bu kapsamda, kadınların evlendikten sonra sadece kızlık soyadını kullanamayacağı, eşlerinin soyadı ile kızlık soyadını birlikte kullanabilecekleri hükme bağlanıyor. Ayrıca anneye de baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi için dava açma hakkı veriliyor. Pakette yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

Hakaret suçunun sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâli, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınıyor. Ayrıca şikâyete tabi olan hakaret suçunda şikâyet süresi, 6 aydan 2 yıla çıkarılıyor.

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DAVALAR TEK HÂKİMLE GÖRÜLECEK

İdari yargıda, tek hâkimle çözümlenecek davaların ve duruşma yapılmasının zorunlu olduğu davaların belirlenmesinde dava tarihindeki parasal sınırların esas alınması ve bu parasal sınıra göre davaların tek hâkimle veya heyetle görülmesi sağlanıyor. Ayrıca, konusu 270 bin liradan 920 bin liraya kadar olan davalarda idare ve vergi mahkemelerince verilen kararların bölge idare mahkemesince değiştirilmesi hâlinde bu kararların temyiz edilebilmesine imkân tanınıyor.

CASUSLUK DÜZENLEMESİ ÇIKARILDI

Mahkemelerce şirketler hakkında kayyım atanmasına karar verildiği takdirde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyım olarak atanabilmesine imkân veren kanuni düzenlemenin uygulama süresi 5 yıl daha uzatılıyor.

Kamuoyunda ‘Etki ajanlığı’ düzenlemesi olduğu gerekçesiyle tartışma konusu olan casusluk faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesini içeren hükümler 9’uncu Yargı Paketinde yer almadı. Güler soru üzerine, bu düzenlemenin sonraki dönemlerde gündeme geleceğini kaydetti.

YÜKSEK YARGIDA MAAŞLAR ARTIRILIYOR

Yargı paketinde, krize sebep olan Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşlarına da yer verildi. Yargıtay ve Danıştay üyeleri ile hâkim ve savcıların ek tazminatları (15.000) ek gösterge rakamında eşitleniyor. Böylece, yüksek yargı mensuplarına aylık 11 bin 500 civarında ek tazminat ödenmesi öngörülüyor.