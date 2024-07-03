Yeni zamlı maaşlara göre polis memuru 52 bin 844 lira, emekli polis memuru maaşı 26.594,19 TL oldu

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2024 10:56 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 11:08 - Güncelleme:

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Bugün açıklanan haziran ayı verilerine göre memur ve emekli maaşlarının zamları da belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyonun açıklanmasıyla beraber yeni polis maaşları da güncellendi. Başkomiser 1/3 maaşı 58.074 TL olurken polis memur ve emekli zamlı maaşı kaç TL oldu araştırıldı. Meslek meslek zam oranları 2024...