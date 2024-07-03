Yeni zamlı maaşlara göre polis memuru 52 bin 844 lira, emekli polis memuru maaşı 26.594,19 TL oldu
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Bugün açıklanan haziran ayı verilerine göre memur ve emekli maaşlarının zamları da belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyonun açıklanmasıyla beraber yeni polis maaşları da güncellendi. Başkomiser 1/3 maaşı 58.074 TL olurken polis memur ve emekli zamlı maaşı kaç TL oldu araştırıldı. Meslek meslek zam oranları 2024...
Haziran ayıyla beraber son 6 aylık enflasyon 24,73 oldu. Böylece memurlara %19,31, emeklilere ise %24,73 zam uygulanacak. Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon oranı 22,72 olurken yeni polis memur ve emekli maaş zammının son hali merak ediliyor.
YENİ ZAMLI POLİS MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?
Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından polis maaşlarındaki zam oranı değişti. Mevcut polis ödemeleri
44.292,00 TL olurken, 52 bin 844 TL'ye çıktı. Emekli polis memuru 22.290,49 TL alırken zamla beraber 26.594,19 TL alacak.
MESLEKLERE GÖRE ZAMLI MAAŞ TABLOSU
Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 – 57.762
Memur (Üni. Mezunu) 9/1 – 40.824
Uzman Öğretmen 1/4 – 52.575
Öğretmen 1/4 47.441
Başkomiser 1/3 - 58.074
Polis Memuru 8/1 - 52.552
Uzman Doktor 1/4 – 66.174
Hemşire- (Üni. Mezunu) 5/1 – 47.060
Mühendis 1/4 – 58.957
Teknisyen- (Lise Mezunu) 11/1 41.890
Profesör 1/4 – 85.671
Araştırma Görevlisi 7/1 – 56.537
Vaiz 1/4 – 49.161
Kaynak: Türkiye Gazetesi