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Yeni zamlı maaşlara göre polis memuru 52 bin 844 lira, emekli polis memuru maaşı 26.594,19 TL oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni zamlı maaşlara göre polis memuru 52 bin 844 lira, emekli polis memuru maaşı 26.594,19 TL oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün açıklanan haziran ayı verilerine göre memur ve emekli maaşlarının zamları da belli oldu. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği enflasyonun açıklanmasıyla beraber yeni polis maaşları da güncellendi. Başkomiser 1/3 maaşı 58.074 TL olurken polis memur ve emekli zamlı maaşı kaç TL oldu araştırıldı. Meslek meslek zam oranları 2024...

Haziran ayıyla beraber son 6 aylık enflasyon 24,73 oldu. Böylece memurlara %19,31, emeklilere ise %24,73 zam uygulanacak. Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon oranı 22,72 olurken yeni polis memur ve emekli maaş zammının son hali merak ediliyor.

YENİ ZAMLI POLİS MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

Enflasyon verisinin açıklanmasının ardından polis maaşlarındaki zam oranı değişti. Mevcut polis ödemeleri 

44.292,00 TL olurken, 52 bin 844 TL'ye çıktı. Emekli polis memuru 22.290,49 TL alırken zamla beraber 26.594,19 TL alacak.

Yeni zamlı maaşlara göre polis memuru 52 bin 844 lira, emekli polis memuru maaşı 26.594,19 TL oldu - 1. Resim

MESLEKLERE GÖRE ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4  – 57.762

Memur (Üni. Mezunu) 9/1 – 40.824

Uzman Öğretmen 1/4 – 52.575

Öğretmen 1/4 47.441

Başkomiser 1/3 - 58.074

Polis Memuru 8/1 - 52.552

Yeni zamlı maaşlara göre polis memuru 52 bin 844 lira, emekli polis memuru maaşı 26.594,19 TL oldu - 2. Resim

Uzman Doktor 1/4 – 66.174

Hemşire- (Üni. Mezunu) 5/1 – 47.060

Mühendis 1/4 – 58.957

Teknisyen- (Lise Mezunu) 11/1 41.890

Profesör 1/4  – 85.671

Araştırma Görevlisi 7/1 – 56.537

Vaiz 1/4  – 49.161

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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