6 aylık enflasyon belli oldu! Bakan Şimşek'ten ilk mesaj: Dezenflasyon süreci başladı

Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 1,64 artarken yıllık bazda yüzde 71,6'ya geriledi. Rakamları değerlendiren Hazine Bakanı Mehmet Şimşek de "Dezenflasyon süreci başladı. Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz." mesajını paylaştı.

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TÜİK, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 1.64 artarken, yıllık bazda yüzde 71.60 oldu.

Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek de rakamların açıklanmasından sonra X hesabından bir değerlendirmede bulundu.

Bakan Şimşek'in paylaşımı şöyle:

"Dezenflasyon süreci başladı. Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1,64’lük aylık haziran verisi ise yüzde 22’lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor.

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Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz.

Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız."