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Haberler > Ekonomi > Memur ve emeklinin zammı belli oldu! İşte milyonların zamlı maaşları

Memur ve emeklinin zammı belli oldu! İşte milyonların zamlı maaşları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ayrıntılar, Geliyor, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emekli zammı da belli oldu. 6 aylık rakamlara göre temmuzda memurlara yüzde 19,31, emeklilere ise yüzde 24,73 zam yapılacak. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 arttı. Böylece memur ve emekliye yapılacak zam oranı da belli oldu.

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 22,72, memurlar ise yüzde 17,38'lik zammı garantilemişti. Haziran ayı enflasyonuyla birlikte emekli zammı yüzde 24,73, memur zammı ise 19,31 oldu.

EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Kök maaşı 10 bin TL olan emekliler 12 bin 473 TL alacak

Kök maaşı 15 bin olan emekliler 18 bin 709 TL alacak

Kök maaşı 20 bin olan emekliler 24 bin 946 alacak

Kök maaşı 25 bin olan emekliler 31 bin 182 TL alacak

En düşük memur maaşı 39 bin 544 TL olacak

En düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 778 TL olacak

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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