Yüzde 25 sınırı kalktı, yeni zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışları

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2024 10:13 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 10:45 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kira zamları yüzde 25 sınırının kalkmasının ardından 12 aylık enflasyona göre belirlenecek. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre temmuzda kiralara en fazla yüzde 65,07 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.