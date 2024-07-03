Yüzde 25 sınırı kalktı, yeni zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışları
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kira zamları yüzde 25 sınırının kalkmasının ardından 12 aylık enflasyona göre belirlenecek. Bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre temmuzda kiralara en fazla yüzde 65,07 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.
Hükümet fahiş kira artışlarının önüne geçmek için 2 yıl önce yüzde 25 zam sınırı getirmişti. Bu ay itibarıyla uygulama sona erdi. Bundan böyle kira zamları 12 aylık enflasyona göre kira zamları belirlenecek.
TEMMUZDA EN FAZLA YÜZDE 65 ZAM YAPILACAK
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre temmuzda kiralara en fazla yüzde 65,07 oranında zam yapılabilecek.
HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %65,07
Zam bedeli: 6.507 lira
Zamlı kira bedeli: 16.507 lira
KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI
Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.808 lira
Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 23.109 lira
Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 26.411 lira
Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 29.712 lira
Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 33.014 lira
Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 41.267 lira
Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 49.521 lira
Kaynak: Türkiye Gazetesi