Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek zamlı memur maaşları 

Milyonların heyecanla beklediği gün geldi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı belli oldu. Buna göre temmuzda emekliye yüzde 24,73, memura yüzde 19,31 zam yapılacak. İşte meslek meslek zamlı maaşlar.

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TÜİK milyonların maaş zammını belirleyen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayında enflasyon yüzde 1,64 arttı. Böylece memur ve emeklinin maaş zamları da belli oldu.

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyona göre zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkı da alacaklar. Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

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MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 22,72 olmuştu. Haziran ayıyla birlikte 6 aylık enflasyon 24,73 oldu. Buna göre memurlara yüzde 19,31, emeklilere ise yüzde 24,73 zam yapılacak.

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MESLEK MESLEK ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Memur ve emekli zammının belli olmasının ardından milyonlar zamlı maaşlarını araştırmaya başladı. Peki zam sonrası maaşlar ne kadar olacak? İşte zamlı memur ve emekli maaşları...

Öğretmen (1/4) Maaşı: 39 bin 781 liradan 47 bin 269,31 liraya

Polis (8/1) Maaşı: 44 bin 292 liradan 52 bin 844 liraya

Hemşire (5/1) Maaşı: 40 bin 179 liradan 47 bin 937 liraya

Mühendis (1/4) Maaşı: 50 bin 869 liradan 60 bin 691 liraya

En düşük memur emeklisi aylığı: 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya çıkacak.