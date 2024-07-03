35 bin TL zamlandı! 2024 bedelli askerlik ücreti belli oldu

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2024 10:22 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 10:36 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri

2024 bedelli askerlik ücreti netleşti. Her yıl 2 kez artan bedelli askerlik ücreti için temmuz zammı belli oldu. Mevcut durumda 182 bin 609 TL olan bedelli askerlik ücreti 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 35 bin 261 TL zamlanarak 217 bin 870 TL oldu.