35 bin TL zamlandı! 2024 bedelli askerlik ücreti belli oldu
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2024 bedelli askerlik ücreti netleşti. Her yıl 2 kez artan bedelli askerlik ücreti için temmuz zammı belli oldu. Mevcut durumda 182 bin 609 TL olan bedelli askerlik ücreti 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 35 bin 261 TL zamlanarak 217 bin 870 TL oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 1,64, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,38 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 71,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.
6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte 2024 yılı bedelli askerlik ücreti de belirlendi.
2024 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 35 BİN TL ZAMLANDI
Her yıl 2 kez artan bedelli askerlik ücreti için temmuz zammı belli oldu. Mevcut durumda 182 bin 609 TL olan bedelli askerlik ücreti 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 35 bin 261 TL zamlanarak 217 bin 870 TL oldu.