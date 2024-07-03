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Haberler > Ekonomi > Milyonlar heyecanla bekliyordu! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı 

Milyonlar heyecanla bekliyordu! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜİK, memur ve emeklinin maaş zammını belirleyen haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 1.64 artarken, yıllık bazda yüzde 71.60 oldu. 

Milyonlarca insanın heyecanla beklediği enflasyon rakamları belli oldu. TÜFE'deki değişim 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP GİYİM VE AYAKKABI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %47,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,11 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-0,58 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %3,79 ile konut oldu.

Milyonlar heyecanla bekliyordu! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı  - 1. Resim

35 TEMEL BAŞLIĞIN ENDEKSİNDE DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞTİ

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla, 35 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 103 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %25,39, bir önceki yılın aynı ayına göre %70,40 ve on iki aylık ortalamalara göre %68,25 olarak gerçekleşti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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