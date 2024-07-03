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Son 6 aylık enflasyon farkının ardından yeni zamlı öğretmen maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 269,31 liraya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Son 6 aylık enflasyon farkının ardından yeni zamlı öğretmen maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 269,31 liraya çıktı
Enflasyon, Maaş, Zam, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün TÜİK'in haziran ayı enflasyon farkını açıklamasının ardından yeni zamlı öğretmen, polis ve hemşire maaşları da netleşti. Son 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle beraber memurlara yüzde 19,31, emeklilere ise yüzde 24,73 zam uygulanacağı belli olurken temmuz öğretmen maaşı ne kadar oldu, kaç TL araştırıldı.

3 Temmuz günü 10.00'da açıklanan haziran enflasyon rakamıyla beraber zamlı öğretmen maaşları belli oldu. Polis (8/1) maaşı 44 bin 292 liradan 52 bin 844 liraya çıkarken en düşük öğretmen maaşına ne kadar zam yapıldığı netleşti. İşte mesleklerin yeni zamlı maaş tablosu...

YENİ ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU 2024?

Enflasyon verisinin açıklanmasıyla beraber emekli ve memur maaş zammında oran belirlendi. 6 aylık enflasyon 24,73 olurken memurlara yüzde 19,31, emeklilere ise yüzde 24,73 zam uygulanacak. Böylece öğretmen (1/4) maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 269,31 TL oldu.

Son 6 aylık enflasyon farkının ardından yeni zamlı öğretmen maaşı 39 bin 781 liradan 47 bin 269,31 liraya çıktı - 1. Resim

ENFLASYON VERİSİNİN ARDINDAN MESLEKLERİN ZAMLI MAAŞ TABLOSU

Son 6 aylık farkın %24,73 olmasının ardından tablo şöyle:

Öğretmen (1/4) Maaşı: 39 bin 781 liradan 47 bin 269,31 lira

Polis (8/1) Maaşı: 44 bin 292 liradan 52 bin 844 lira

Hemşire (5/1) Maaşı: 40 bin 179 liradan 47 bin 937 lira

Mühendis (1/4) Maaşı: 50 bin 869 liradan 60 bin 691 lira

En düşük memur emeklisi aylığı: 14 bin 741 liradan 17 bin 587 lira olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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