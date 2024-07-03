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Haziran enflasyon verisi yıllık yüzde 71,60 olarak açıklanırken memurlara 14,7 ve emeklilere yüzde 24,73 zam yapılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Haziran enflasyon verisi yıllık yüzde 71,60 olarak açıklanırken memurlara 14,7 ve emeklilere yüzde 24,73 zam yapılacak
Emekli Maaşı, Enflasyon Rakamı, Tüi̇k, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haziran ayı enflasyon oranı yıllık yüzde 71,60 olarak açıklanırken aylık yüzde %1,64 olarak açıklandı. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği zam oranı da verilerle beraber netleşti. Verilerin açıklanmasıyla beraber %24,73 emekliye zam oranı da belli oldu. Emekli, memur maaşları zam oranı ne kadar sorusunun cevabı da netleşti.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamı açıklandı. Böylece son 6 aylık enflasyon farkının da netleşmesiyle beraber emekliye %24,73 zam oranı uygulanacak. Zam oranıyla beraber emekli ve memur maaşlarının zam miktarı belli oldu.

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Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 1.64 artarken, yıllık bazda yüzde 71.60 oldu. Haziran ayı bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,73, bir önceki yılın aynı ayına göre %71,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,07 oldu.

 

 
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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