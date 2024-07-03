Haziran enflasyon verisi yıllık yüzde 71,60 olarak açıklanırken memurlara 14,7 ve emeklilere yüzde 24,73 zam yapılacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2024 10:00 - Güncelleme: 3 Temmuz 2024 10:09 - Güncelleme:

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Haziran ayı enflasyon oranı yıllık yüzde 71,60 olarak açıklanırken aylık yüzde %1,64 olarak açıklandı. Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği zam oranı da verilerle beraber netleşti. Verilerin açıklanmasıyla beraber %24,73 emekliye zam oranı da belli oldu. Emekli, memur maaşları zam oranı ne kadar sorusunun cevabı da netleşti.