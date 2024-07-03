Asgari ücrete zam yok ama memur ve emeklinin maaşı artacak! Milyonların gözü enflasyonda

Memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Yılın ilk 6 ayıyla yeni maaşları netleşecek SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine %25 zam bekleniyor. Memur ve emeklisinin zam oranının ise yüzde 20 civarında olacağı öngörülüyor.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Yaklaşık 16 milyon emekli ve 5 milyonu aşkın memurun gözü bugün açıklanacak haziran ayı enflasyonuna çevrildi.

TÜİK tarafından saat 10.00’da açıklanacak enflasyon rakamı ile emeklilerin ve memurların zam oranı netlik kazanacak. Emeklilerin alacağı zammı belirleyen geriye dönük altı aylık enflasyonda son ayın verisi beklenirken, TÜFE oranı ocakta yüzde 6,70, şubatta 4,53, martta 3,16, nisanda 3,18, mayısta ise 3,37 olmuştu. Böylece, yılın ilk beş ayında emeklinin alacağı kesinleşen zam oranı da yüzde 22,72 olarak ortaya çıkmıştı. Bugün açıklanacak haziran ayı enflasyonu da bu yüzde 22,72’lik enflasyon oranının üzerine eklenecek. Böylece emeklinin alacağı temmuz zammı netlik kazanacak. TCMB’nin gerçekleştirdiği 2024 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde de TÜFE beklentisi, yüzde 2,52 olmuştu. Bu çerçevede bugün açıklanacak rakamla birlikte SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emeklisinin alacağı temmuz zammının yüzde 25-26 aralığında olması bekleniyor.

İlgili Haberler Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte enflasyona göre zamlı maaşlar

REFAH PAYI GÜNDEMDE YOK

Diğer yandan, memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 toplu sözleşme zammı gerçekleştirilmişti. Bu kesime temmuzda da yüzde 10 toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı da temmuz ayında maaşlara eklenecek. Böylece, şu ana kadar yüzde 17’yi aşkın zam alması kesinleşen memur ve memur emeklisinin de yüzde 20 civarında temmuz zammı alması öngörülüyor.

Bu arada emeklilerin, enflasyon farkına ek olarak ‘refah payı’ verilmesi talepleri de bulunuyor ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, emeklilere refah payı verilmesinin gündemlerinde olmadığını söylemişti.

İlgili Haberler Memur ve emekli zammını belirleyecek! Ekonomistlerden haziran ayı enflasyonu tahmini

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 40 BİN LİRAYI AŞACAK

Haziranda enflasyonun yüzde 2,3 olarak gerçekleşmesi hâlinde 6 aylık enflasyon yüzde 25’i bulacak ve memurlarla memur emeklileri yüzde 10 enflasyon farkı alacak. Bir de önümüzdeki 6 ay için yüzde 10 toplu sözleşme zammı hakkı var. Şu anda en düşük memur maaşı 34 bin 215 lira seviyesinde. Buna yüzde 10 enflasyon farkı ve ikinci altı ay için yüzde 10’luk zam eklendiğinde en düşük memur maaşı 40 bin lirayı aşacak. Genel müdür maaşı 80 bin 39 liradan, 96 bin 45 liraya, kaymakam maaşı 74 bin 942 liradan 89 bin 830 liraya, teknisyen maaşı 35 bin 111 liradan 42 bin 133 liraya yükselecek. Daha düşük ya da daha yüksek aylık enflasyon hâlinde memur ve memur emeklisinin alacağı tutarda birkaç yüz liralık farklar oluşabilecek. SGK ve Bağ-Kur emeklileri de gerçekleşen enflasyon oranında zamma hak kazandığı için, maaşlarında yüzde 25’lik artış gerçekleşecek. Bununla taban maaşı 10 bin lira olan emekli 12.500 lira alacak.