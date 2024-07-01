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Memur ve emekli zammını belirleyecek! Ekonomistlerden haziran ayı enflasyonu tahmini

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Memur ve emekli zammını belirleyecek! Ekonomistlerden haziran ayı enflasyonu tahmini

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Emekli ve memur zammını belirleyecek olan haziran enflasyonunun açıklanmasına 2 gün kala, ekonomistlerden kritik tahmin geldi. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,28 artacağını öngördü. 

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,28 oldu.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLACAK?

Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,90, en yüksek yüzde 3,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 75,45 olan yıllık enflasyonun yüzde 72,68'e ineceği öngörülüyor.

2024 SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi haziranda yüzde 42,61 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, mayısta yüzde 3,37 artış kaydetmişti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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