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Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte enflasyona göre zamlı maaşlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte enflasyona göre zamlı maaşlar
Memur Maaş Zammı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Memur ve emekli zammı yarın açıklanacak haziran enflasyonuyla belli olacak. Ekonomistlerin beklentisine göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 gelecek. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 25,81, memurlara ise yüzde 20,35'e gelmesi bekleniyor. Peki zamlı memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Memur ve emekli zammı için kritik gün yarın. Milyonların maaş zammını 6 aylık enflasyon belirleyecek. 5 aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 22,72, memurlar ise yüzde 17,38'lik zammı garantiledi. Kesin rakam ise yarın açıklanacak haziran enflasyonu ile belli olacak. 

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı enflasyonu yüzde 2,52 ve 6 aylık enflasyon yüzde 25,81 olarak hesaplandı. Bu tahmine göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 25,81, memurlara ise yüzde 20,35'e gelmesi bekleniyor. 

ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? 

Peki zam sonrası maaşlar ne kadar olacak? İşte zamlı memur ve emekli maaşları... 

EMEKLİ MAAŞLARI

 Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den - 12.804 TL’ye,
 Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den - 10.176 TL’ye,
 SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.300 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
En düşük emekli maaşı içinse konuşulan rakam ise 12-13 bin TL.

MEMUR MAAŞLARI

 En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL - 17.739 TL’ye,
 En düşük memur maaşı: 32.860 TL’den - 39.547 TL’ye,
 Bekar memur: 30.372 TL’den - 36.552 TL’ye çıkacak.
 Ortalama memur maaşı da 44.000 – 44.500 TL seviyesine gelecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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