Yükseliş için eylüle dikkat! Altın, kritik veriler öncesi beklemede

Altında son dakika! 2 Temmuz gram altın fiyatı 2445 TL ve ons altın 2328 dolardan yeni güne başlıyor. Bu hafta içeride TÜFE ve dışarıda ABD istihdam rakamları öncesinde altın fiyatları yatay seyrediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk; FED’in faiz indirimleri, ABD seçimleri ve jeopolitik risklere dikkat çekerek, ons altında özellikle eylül ayına doğru bir hareketlenme yaşanabileceğini söyledi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Bu hafta içeride açıklanacak enflasyon verisi ve ABD’den gelecek tarım dışı istihdam rakamları öncesinde altın fiyatlarında yatay eğilim devam ediyor. 2024 yılının ikinci yarısında da altın fiyatlarının FED’in faiz indirimleri, ABD seçimleri ve jeopolitik risklere odaklanacağını aktaran Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk “Ukrayna’nın AB’ye alınabileceği konuşuluyor. İsrail-Filistin savaşı sürüyor. Orada yeni cephelerin açılma riski artıyor. Merkez Bankalarının da altın alımlarını sürdüreceği görülebilir. Bu sebeplerle ons altında eylül ayına doğru bir hareketlenme yaşanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

2 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 2 Temmuz gram altın fiyatı 2446 TL’den yeni güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 2445-2495 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 4 bin 54 TL, yarım altın 8 bin 101 TL ve tam altın da 16 bin 153 TL’den satılıyor.

Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarında 2328 dolardan işlemler devam ediyor. Dolar endeksi 105,90 ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri de %4,45’te güçlü görünümünü koruyor.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI

İçeride dolar/TL’de sakin seyrin sürdüğünü hatırlatan Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Şu anda gram altına kurlardan çok fazla destek yok. Ancak son çeyreğe doğru kurlarda da bir miktar hareketlilik öne çıkabilir. Dolayısıyla altın fiyatları bugün düşükken, orta ve uzun vadede alım düşünülebilir. Bu hafta ABD’den gelecek tarım dışı istihdam verisi ve gelecek hafta sonu Fransa’da ikinci tur seçimlerin sonuçları da pariteler ve ons altın fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir” diye konuştu.

ABD VERİLERİ NASIL GELİYOR?

ABD ekonomisine dair önemli göstergelerden olan ISM İmalat Endeksi’nin, haziran verisi dün geldi. Bir önceki ay 48,7 olan ve haziranda 49,1’e çıkacağı tahmin edilen endeks, 48,5 olarak açıklandı. Beklenti altında alan ve eşik değer 50’nin de gerisinde konumlanmaya devam eden endeks, 3 aydır imalatta ‘daralma’ sinyali veriyor. Zayıf ABD verileri, “güvercin FED” beklentisiyle birlikte ons altını destekliyor.

AVRUPA’DA FAİZ İNDİRİMİNE FREN Mİ?

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ise bir sonraki faiz indiriminin acil olmadığını vurgulayarak, “Yüzde 2’lik enflasyon hedefine doğru ilerlediğimizi görmek yeterli veriyi toplamamız gerekecek, daha fazla zamana ihtiyacımız var” dedi. Sıkı politika sinyalleri ons altın için baskı unsuru olabiliyor.