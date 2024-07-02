İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu! Fiyatı yüzde 56 arttı

İstanbul Ticaret Odası, megakentte haziran ayında fiyatı en çok artan ve en çok azalan ürünleri açıkladı. İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün yüzde 56,64 ile limon olurken, fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 20,84 ile taze fasulye oldu.

İstanbul Ticaret Odası, piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen haziran ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 112’sinin perakende fiyatı artarken, 26 ürünün fiyatı düştü, 104 ürünün fiyatı ise değişmedi.

HAZİRANDA İSTANBUL'DA LİMON FİYATI YÜZDE 56,64 ARTTI

Haziran ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon yüzde 56,64 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubundan yüzde 45,00 ile mektup gönderim ücreti, aynı gruptan yüzde 27,66 ile şehirlerarası otobüs bilet ücreti, giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 23,08 ile poplin, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 22,30 ile sivri biber, çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 20,25 ile çikolata ve konut harcamaları grubundan yüzde 20,05 ile badana boya işçiliği oldu.

HAZİRANDA TAZE FASULYE FİYATI YÜZDE 20,84 UCUZLADI

2024 Haziran ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 20,84 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde -13,71 ile erik, yüzde -11,60 ile kabak, yüzde -9,73 ile kiraz, yüzde -9,57 ile kayısı, yüzde -7,86 ile soğan ve yüzde -7,34 ile bezelye oldu.