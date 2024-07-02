MT Gox borsası, 140 bin adet Bitcoin'i sahiplerine dağıtacak! Yüzde 10 bin kazanç sağladılar

2 Temmuz Bitcoin fiyatı 63 bin dolara yakın seyrederken; “BTC 2024 beklenti ve yorum” aramaları hızlandı. Dikkatler Japon MT Gox borsasına çevrildi. 10 yıl önce iflas eden borsa, bu ay 140 bin adet Bitcoin’i sahiplerine dağıtacak. 10 yılda yüzde 10 bin kazanç elde eden müşterilerin çoğunun satış yapması bekleniyor. Analistler; BTC’deki günlük hacmin bu satışı karşılayabileceğini ve ağustosla birlikte baskının hafifleyeceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de temkinli günler yaşanıyor. 10 yıl önce hacker saldırısı neticesinde çöken Tokyo merkezli Bitcoin borsası Mt. Gox, bir kısım BTC’leri kurtarmayı başardı. Görülen davalar sonucunda borsa; değeri yaklaşık 9 milyar dolar olan 140 bin Bitcoin’i bu ay binlerce kullanıcısında dağıtmaya başladı.

Şubat 2014'te MT Gox kapandığında, Bitcoin'in 600 dolar civarında seyrediyordu. Aradan geçen 10 yılın ardından fiyatlarda dolar bazında yüzde 10 binlik artış gerçekleşti. Adeta bir servet sahibi olan binlerce kullanıcının hemen satış yapıp nakde dönmesi bekleniyor. Bu durum, BTC üzerinde de baskı oluşturuyor.

2 TEMMUZ BTC FİYATI KAÇ DOLAR?

Önce hafta MT Gox haberleri ilk geldiğinde 59 bin 500 dolara kadar gerileyen BTC, 2 Temmuz’da 63 bin dolara yakın seyrediyor. İlk şoku atlatan piyasalar, MT Gox müşterilerinin ne yapacağına kilitlendi.

CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, Mt. Gox tarafından bu ay piyasaya sürülmesi planlanan yaklaşık 9 milyar dolarlık Bitcoin'in belirsizlik getirdiğini belirtti.

BTC İÇİN “MT GOX” YORUM VE BEKLENTİ

Butterfill, “Bitcoin konusunda iyimser olanlar, bu gelişme sebebiyle endişeli. Sonuç olarak bu piyasa, haberlere karşı oldukça hassastır. Endişeler de bu sebeple anlaşılabilir. Bununla birlikte toplu bir satış hareketinin etkisini hafifletecek kadar piyasada likidite var. Bitcoin, bu yıl güvenilir borsalarda günlük 8 milyar dolarlık işlem hacmini korudu. Bu da likiditenin yeterli olduğunu gösteriyor" görüşünü savundu.

BİTCOİN’DE BU GELİŞMELERE DİKKAT

JPMorgan analistleri de Mt. Gox müşterilerinin, kâr elde etmek için ellerine geçecek Bitcoin'lerin bir kısmını satmaya eğilimli olabileceğini düşünüyor. Mt. Gox alacaklılarının tasfiyelerinin çoğunun temmuzda gerçekleşeceği, ağustos ayından itibaren ise bir toparlanma başlayabileceği öngörülüyor.

Bir başka görüşe göre; son düşüşle birlikte Mt. Gox etkisinin bir kısmı fiyatlanmış olabilir. Ve bu müşteriler hemen satışa geçmeyebilir. Böylece piyasanın beklediğinden daha az satış baskısı gözlemlenebilir.