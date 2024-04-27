ABD istihbaratı: Navalny'nin ölüm emrini Putin vermedi

Geçtiğimiz şubat ayında cezaevinde ölen Rus muhalif lider Navalny'nin sır ölümü ABD basınına konu oldu. Wall Street Journal, ABD istihbaratına dayanarak Rusya'nın en sert muhalifinin ölümünde adı geçen Putin'in olayla ilgisinin olmadığını yazdı.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin ölümünü konu edindi. Gazetenin bildirdiğine göre hapishanede ölen Rus muhalif lider Aleksey Navalny'nin ölüm emrinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verilmediğini belirledi.

Öldüğünde 47 yaşında olan Navalny, Putin'in ülke içindeki en sert eleştirmeniydi. Rus yetkililer tarafından aşırılıkçı olarak damgalanan müttefikleri, Putin'i onu öldürmekle suçladı ve iddialarını destekleyecek kanıtları olduğunu söyledi.

Kremlin, Navalny'nin ölümünde herhangi bir devlet müdahalesini reddetti. Geçtiğimiz ay Putin, Navalny'nin ölümünü "üzücü" olarak nitelendirdi.

DAHA ÖNCE DE ZEHİRLENMİŞTİ

Konuya aşina kaynaklara dayandırılan habere göre, ABD istihbarat teşkilatları Putin'in Navalny'nin öldürülmesi emrini vermediği sonucuna vardı.

NTV Haber'in haberine göre, gazete yine de Navalny'nin ölümünün genel sorumluluğundan Rus lider Putin'i aklamadı. Muhalif siyasetçi yıllardır Rus yetkililer tarafından hedef alınıyor. En son 2020'de sinir gazıyla zehirlenmişti.

Kremlin, 2020'deki zehirlenmede devletin parmağı olduğunu reddediyor.

PUTİN'İ ABD İSTİHBARATI DA SUÇLAMIYOR

Putin'in sorumlu olmadığı yönündeki iddia ABD istihbarat camiası içinde geniş çapta kabul edildi ve aralarında Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ve Dışişleri Bakanlığı'nın da bulunduğu birçok kurum tarafından paylaşıldı.

ABD'nin değerlendirmesi, bazı gizli istihbaratlar da dahil olmak üzere Navalny'nin ölümünün zamanlaması ve bunun Putin'in yeniden seçilmesini nasıl gölgede bıraktığı da dahil olmak üzere kamuya açık gerçeklerin analizine dayanıyor.

Navalny'nin kıdemli müttefiklerinden Leonid Volkov'un, ABD'nin bulgularını saf ve gülünç olarak nitelendirdiği belirtildi.