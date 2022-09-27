ABD, Yunanistan'a asker yığmıştı! Pentagon'dan açıklama geldi

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor. Bu konuyla ilgili ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) açıklama geldi.

Basın toplantısı düzenleyen Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Türkiye iki anlaşma kapsamında gayriaskeri statüye sahip iki adaya ABD menşeli zırhlı araçlar çıkardığı için Yunanistan ve ABD’ye protesto notası verdi. Sizin bölgede bir tatbikat veya eğitiminiz var mı?” sorusuna "Orada (ABD tarafından gerçekleştirilen) herhangi bir tatbikattan haberdar değilim" cevabını verdi.

ABD’li general, "Genel olarak konuşacak olursak, Türkiye ve Yunanistan iki önemli NATO ortağıdır. Onları potansiyel gerilimleri düşürmek için yapıcı bir diyaloga girmeye devam etmeye teşvik ediyoruz" diye konuştu.

"Ankara’da bölgedeki tansiyonu körüklediği ve gerilime katkı sağladığı konusunda ABD’ye yönelik eleştirileri var. Bu eleştirilere katılıyor musunuz veya cevabınız nedir?" sorusuna ise Ryder "İkili ilişkilerimiz bakımından Türkiye inanılmaz derecede önemli bir NATO ortağıdır. Türkiye dahil NATO ortaklarımızla yakın çalışmaya devam edeceğiz. Ve elbette ki bunu, resmi bir ABD cevanı için Dışişleri Bakanlığına sormanızı teşvik ediyorum" karşılığını verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Yunanistan’ın adalara zırhlı birlikler çıkarmasına ilişkin sorular üzerine, bölgede gerilimi artıracak demeç ve davranışların zamanı olmadığını belirterek tarafları anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye çağırmıştı.