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ABD’nin UCM’ye yaptırım girişimine tepki: Kendilerini hukuktan üstün görüyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ABD’nin UCM’ye yaptırım girişimine tepki: Kendilerini hukuktan üstün görüyorlar

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Temsilciler Meclisi, UCM'ye yaptırım öngören bir tasarıyı kabul ederken kararın yankıları ise sürüyor. Kararı değerlendiren Doç. Dr. Hakan Erkiner, "ABD bir süre önce İran meselesinde de Türkiye’ye karşı aynı şeyi yaptı. Amerika kendisini herkesten, uluslararası hukuktan üstün görüyor" dedi.

Yeşim Eraslan / ANKARA - ABD Temsilciler Meclisi, İsrail yönetimi ile ilgili tutuklama talebi sonrası Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) yaptırım öngören tasarıyı kabul etti. Cumhuriyetçi Parti tarafından önerilen tasarı kanunlaşırsa UCM yetkililerinin ABD vizeleri iptal edilecek, ülkeye girişleri engellenecek. Sürekli yargı bağımsızlığı vurgusu yapan Washington’un bu çifte standartlı tutumu ise tepki çekti.

Kararı gazetemize değerlendiren milletlerarası hukuku uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner “ABD bir süre önce İran meselesinde de Türkiye’ye karşı aynı şeyi yaptı. Amerika kendisini herkesten, uluslararası hukuktan üstün görüyor. Kendi kararlarını dünyaya dayatmaya çalışıyor. Hiçbir yerde yapamasa bile bunu ABD toprakları içerisinde yapıyor” dedi.

Erkiner, UCM’nin Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında yakalama kararı verdiğinde ABD’den hiçbir eleştiri gelmediğini belirterek “Ceza mahkemesi, Ukrayna için kullandığı yetkisini bu defa Gazze’de uyguladı. Ukrayna olunca ses yok ama Gazze ile ilgili karar alınınca tepki veriliyor. Bu ikiyüzlülük, çifte standart” ifadelerini kullandı. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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