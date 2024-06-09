Yeni Kaledonya’da can kaybı yükseldi! Fransız ve ABD silahları kullanıldı

Fransa’nın Hint Pasifik’teki kolonisi Yeni Kaledonya Cumhuriyeti’nde bağımsızlık yanlılarına karşı başlatılan operasyon sürüyor. Başkent Noumea’da jandarma kurşunuyla yaralanan iki kişiden biri öldü ve can kaybı sekize yükseldi.

Bağımsızlık yanlısı Kaledonya Birliği partisi, Ada’daki polis şiddeti devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurduğu diyalog misyonuyla görnüşmeyeceklerini bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, Fransa Devleti’nin dünyanın gözleri önünde “kaos” ve “kargaşa” çıkardığı ifade edildi. Olağanüstü hâlin (OHAL) kaldırılmasına rağmen Fransız polisi ve askerinin baskıyı sürdürdüğü belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olaylar, yerli halkı Kanakların, Fransız hükûmetinin anayasal reform girişimini, 1988’de imzalanan anlaşmaya aykırı bulmasıyla başladı. En az 10 yıldır Ada’da yaşayan Fransızların mahallî seçimlerde oy kullanmasının yolunun açılmak istemesine karşı çıkan Kanaklar, 13 Mayıs’ta eyleme başladı. Fransa, olayları bastırmak için bir gün sonra Ada’ya polis ve jandarma sevk etmişti.