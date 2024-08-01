Abdüllatif Şener olay anını anlattı! Bedirhan Şener işsiz kaldığı için anneannesini öldürmüş

Eski Bakan Şener, anneannesini öldüren oğlu Bedirhan Şener hakkında konuşup oğlunun anneannesini çok sevdiğini söyledi. Olayın perde arkasıyla ilgili bilgi veren Şener, "En düşük maaşla meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır. Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar, kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamış" dedi.

Ankara'da anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. 3 hafta gözetim altında kalmasına karar verilen Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu hakkında cinayet davası açılacağı öğrenildi.

Eski Bakan Şener sosyal medya hesabından olayın iç yüzüne dair açıklamalarda bulundu.

MEDYA MENSUPLARINI İŞARET ETTİ

Şener, dün meydana gelen olayın aileyi derinden sarstığını belirtti. Açıklamasında oğlu Bedirhan’ın bazı sorunların yanı sıra uzun süre işsiz kalması nedeniyle psikolojik sorunlar yaşadığını belirten Şener, “Meclis personeli olarak parti grubunda çalışırken en düşük maaşla meclis kadrosuna alınmasını bazı medya mensupları şahsımla hesaplaşmanın bir aracı haline dönüştürünce, bu durum onun psikolojik sorunlarını ağırlaştırmıştır” ifadelerini kullandı.

OLAY ANINI ANLATTI

Sağlık durumunun iyi olmadığı ve telefon çağrılarına cevap vermediği gerekçesinden dolayı eşi Berrin Şener ve kayınvalidesi Leyla Çetiner ile oğlunun dairesine gittiklerini kaydeden Şener, açıklamasına şöyle devam etti:

Ben arabayı park etmekle meşgulken eşim ve annesi oğlumun dairesine çıkmışlar, zile basmışlar. O ise kapıyı açar açmaz karşısına ateş etmeye başlamıştır ve söz konusu müessif olay meydana gelmiştir. Oğlum anneannesini çok severdi. Zaman zaman onda kalır, anneannesi de kendisinde kalırdı. Eşimin kanser tedavisi gördüğü bir ortamda, özensiz ve yanlışlarla dolu yayın ve yorum yapanlara üzüntülerimizi belirtir, yaşadığımız bu zor günlerde ailemizin acısına saygı göstermelerini bekleriz.

KOMŞULAR KONUŞTU: 4 EL SİLAH DUYDUK

Olayla ilgili konuşan komşulardan Vedat Birgören, "Bunalıma girmiş, anneannesini 4 el silah sıkarak öldürmüş. Abdüllatif Şener’in eşi hızla yukarı çıktı. Ben de dışarı çıktığım sırada silah sesi duydum. Kadın panik halindeydi, korkmuştu.

Polis ekipleri geldi. Babayı dışarıda gördüm. Oğlunu tanıyordum kimseye pek zararı yoktu. Ekonomik nedenlerden midir bilmiyorum. Psikolojik bir sorunu yoktu. Aile sorunlarından kaynaklı oldu. 4 el silah sesi duyduk. Polisler adamı alıp götürdü. Silah babasına aitmiş, oğlu haberi olmadan silahı almış. Sonra da anneannesini vurmuş” dedi.