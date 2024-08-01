Anneannesini öldürmüştü... Abdullatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'e 3 hafta gözetim

Ankara'da anneannesini rehin alarak öldüren akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi. 3 hafta gözetim altında kalmasına karar verilen Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu hakkında cinayet davası açılacağı öğrenildi.

Ankara dün Leyla Çetiner cinayeti ile yankılandı. Ülke gündemine oturan cinayetle ilgili edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde anneannesi Leyla Çetiner'i aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener, gözaltına alınmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye getirildi.

Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

3 HAFTA GÖZETİM ALTINDA OLACAK

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.

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Şener hakkındaki gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına raporun hazırlanmasının ardından karar verilecek.

İfadesi alınamayan Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, olayla ilgili cinayet davasının açılacağı, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek cezaevine gönderileceği öğrenildi.