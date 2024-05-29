Aç kurt 9 koyunu telef etti, 7 koyunu yaraladı

Niğde'de küçükbaş hayvanların bulduğu ahıra giren kurt 9 koyunu telef etti, 7 koyunu ise yaraladı.

Dün gece 4.30 sıralarında Efendibey Mahallesi Amas Bağları mevkiinde hayvan üretimi yapan ve içerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğu işletmeye aç kurt girdi.

150 BİN TL ZARAR VAR

Ahır içinde bulunan 9 koyun kurt tarafından telef edildi, 7 koyun ise çeşitli yerlerinden yaralandı. İşletmenin toplam zararının yaklaşık 150 bin TL olduğu öğrenildi.